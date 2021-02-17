Учені пояснили, як жорсткі вечірки в молодості вплинуть на здоров'я в подальшому житті

Учені заявили про те, що участь у жорстких вечірках у молодості підвищує ризик виникнення проблем із серцем у подальшому житті в 9 разів.

Про це пише DailyMail із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Heart. У ньому взяло участь 1,1 млн осіб у США, уточнюється в повідомленні.

Експерти порівняли споживання алкоголю, наркотиків і сигарет із частотою серцевих нападів та інсультів і виявили: що більше речовин використовують для відпочинку, то вищий ризик передчасних серцевих захворювань.

Особливо помітним був зв'язок між виникненням хвороб і споживанням зазначених речовин у жінок.

Загалом ранні хвороби серця діагностували у 143 319 осіб серед усіх учасників дослідження: коли інфаркт, стенокардію або інсульт діагностують до 55 років у чоловіків або 65 років у жінок.

Для тих, хто регулярно вживав чотири й більше речовин, ризик виникнення зазначених проблем був у дев'ять разів вищий.

З'ясувалося, що у споживачів кокаїну, канабісу та інших наркотиків імовірність передчасних серцевих захворювань майже у два з половиною рази, амфетаміну – майже в три рази вища, ніж у тих, хто не споживає таких речовин.

За даними дослідження, курці майже у два рази частіше страждали від передчасних серцевих захворювань. Серед тих, хто п'є, цей показник становив 50%.

"Ми молоді тільки раз, і ми маємо робити все, що в наших силах, щоб підтримувати цей стан якомога довше", – сказав провідний автор дослідження доктор Ентоні Вейн Орр з Університету штату Луїзіана в США.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що американські вчені дійшли висновку, що під час схуднення обличчя людини не тільки обвисає, а й втрачає підшкірний жир, унаслідок чого починає видаватися старішим.

Вони припустили, що жир, як каркас, підтримує обличчя, а коли його позбуваються, шкіра починає обвисати.