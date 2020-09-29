У МОЗ розповіли, в яких країнах найчастіше вмирають від серцево-судинних захворювань

У всьому світі з 17 мільйонів смертей від неінфекційних захворювань 82% припадає на країни з низьким рівнем доходу.

Майже половина з цих випадків складають серцево-судинні захворювання, повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я в Facebook.

Серцево-судинні захворювання - основна причина смертності в світі. Фото Рixabay

Йдеться про людей віком до 70 років.

"Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в світі. З 17 мільйонів смертей від неінфекційних захворювань у віці до 70 років 82% припадають на країни з низьким і середнім рівнем доходу, 37% з них становлять серцево-судинні захворювання", – йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ підкреслили, що багатьох захворювань можна уникнути, а також нагадали про основні чинники ризику їх розвитку:

підвищений артеріальний тиск;

підвищений рівень холестерину, цукру в крові;

надмірна вага;

гіподинамія;

тютюнопаління;

вживання алкоголю;

стреси;

вік (серцево-судинні захворювання найчастіше зустрічаються у людей старше 50 років, ризик їх розвитку зростає з віком);

стать (у чоловіків більше шансів захворіти в ранньому віці, ніж у жінок).

У ЦГЗ додали, що серцево-судинні захворювання можна попередити за допомогою профілактики – здорового способу життя та своєчасного звернення до лікаря.

Facebook ЦОЗ.

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