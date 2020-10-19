У Львові провели унікальну операцію на серці без розрізів

Без допомоги лікарів жінка не прожила б і кількох місяців

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги провели унікальну операцію на серці без жодного розрізу.

Про це на особистій сторінці у Facebook повідомив директор лікувального закладу Олег Самчук. За його словами, лікарями був застосований метод транскатетерної імплантації аортального клапану.

"Іншими словами: цілий клапан до серця пацієнтки лікарі доправили без жодного розрізу – через прокол шкіри. Що надзвичайного в операції, крім її надсучасності? Коштує вона майже мільйон гривень і таких у всій Україні донині виконано лише кілька!" – розповів лікар.

У Львові провели операцію на серці без розрізів. Джерело: "5 канал" "5 канал"

За словами Самчука, пацієнткою стала 80-річна жителька Львівщини. До медиків вона потрапила вже у вкрай важкому стані – із набряком в ногах і рідиною в легенях. У жінки було діагностовано критичний аортальний стеноз.

Через вік клапан у її серці "закам’янів", і замість отвору у 3 см в серці була дірочка розміром 0,8 мм. Відтак, воно не могло прокачувати кров, працювало з потрійним навантаженням, від чого страждали всі органи.

80-річній мешканці Львівщини серцевий клапан пересадили без жодного розрізу. Джерело: Facebook Олега Самчука

"Ми зіштовхнулися з непростою ситуацією: без операції пацієнтка не прожила б і кількох місяців, але традиційного хірургічного втручання на відкритому серці не витримала б. Якби ця жінка жила, на приклад, у Польщі, їй би одразу поставили клапан через судину. Там, як і у всьому сучасному світі, цей метод широко практикують. Тому ми вирішили, що несправедливо позбавляти шансу жити бабусю, яка ще хоче побавити своїх правнуків, лише тому, що вона українка, а не полька, і коштом лікарні спеціально для неї замовили клапан з-за кордону", – зазначив Самчук.

За його словами, успішна операція відбулася 17 жовтня. Її робили фахівці Центру серця та судин під контролем професора Марека Григера з Польщі, який має великий досвід.

"Якщо говорити про сам процес: через маленький прокол у шкірі лікарі ввели протез до стегнової артерії, а потім – у серце. Пацієнтка опритомніла ще на операційному столі. Оскільки не було розрізу грудної клітини, тривалого наркозу, апарату штучного кровообігу, вона не потребує відновлення і реабілітації. Вже за день-другий ми її випишемо", – розповів директор Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Інституті серця у Києві вперше за 15 років провели унікальну операцію з трансплантації серця. Донором для 62-річного киянина, який рік чекав на орган, став 20-річний хлопець, котрий розбився на мотоциклі.

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