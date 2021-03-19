Тодуров розповів про надскладну пересадку серця в Запоріжжі

У Запоріжжі в понеділок, 15 березня, провели складну операцію з пересадки серця від 43-річного донора. Цей чоловік врятував життя чотирьох українців, які потребували трансплантації органів.

Операцію з пересадки серця провів відомий український кардіохірург Борис Тодуров, який вилетів до лікарні Запоріжжя літаком. Кадри з медустанови показали в прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online в п'ятницю, 19 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Журналісти розповіли, що в лікарні Запоріжжя у чоловіка констатували смерть мозку. Він помер від обширного інсульту, серце залишилося здоровим.

Орган пересадили 37-річному Олександру. Тодуров назвав його важким пацієнтом, оскільки чоловік раніше переніс уже дві операції на серці. Йому міняли аорту та клапан, вшивали шунти в коронарну артерію.

"Після такої важкої операції робити пересадку дуже складно", – зазначив лікар.

Лікарі прилетіли на операцію літаком. Джерело: Скрин відео

Пересадку серця зробили в лікарні Запоріжжя. Джерело: Скрин відео

Борис Тодуров у запорізькій лікарні перед операцією. Джерело: Скрин відео

Хірурги почали пересадку вночі 16 березня. Трансплантація тривала сім годин.

"Мабуть, це була найважча пересадка з усіх 10 останніх", – сказав Тодуров. Водночас він повідомив, що все вдалося провести навіть краще, ніж сподівалися медики.

У студії "Свободи слова Савіка Шустера" хірург пояснив, що найважчою ця операція була тому, що це було вже третє втручання.

"Все було запаяно, нам було дуже складно виділяти [сердце]", – сказав Тодуров.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Нагадаємо, від 43-річного донора 37-річному чоловікові пересадили серце, а ще трьом – печінку та нирки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за 2020 рік Тодуров разом з іншими фахівцями провели десяту операцію із трансплантації серця.

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