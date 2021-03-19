Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардіологія

Тодуров розповів про надскладну пересадку серця в Запоріжжі

Читати матеріал російською

У Запоріжжі в понеділок, 15 березня, провели складну операцію з пересадки серця від 43-річного донора. Цей чоловік врятував життя чотирьох українців, які потребували трансплантації органів.

Операцію з пересадки серця провів відомий український кардіохірург Борис Тодуров, який вилетів до лікарні Запоріжжя літаком. Кадри з медустанови показали в прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online в п'ятницю, 19 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Журналісти розповіли, що в лікарні Запоріжжя у чоловіка констатували смерть мозку. Він помер від обширного інсульту, серце залишилося здоровим.

Орган пересадили 37-річному Олександру. Тодуров назвав його важким пацієнтом, оскільки чоловік раніше переніс уже дві операції на серці. Йому міняли аорту та клапан, вшивали шунти в коронарну артерію.

"Після такої важкої операції робити пересадку дуже складно", – зазначив лікар.

Лікарі прилетіли на операцію літаком
Лікарі прилетіли на операцію літаком. Джерело: Скрин відео
Пересадку серця зробили в лікарні Запоріжжя
Пересадку серця зробили в лікарні Запоріжжя. Джерело: Скрин відео
Борис Тодуров у запорізькій лікарні перед операцією
Борис Тодуров у запорізькій лікарні перед операцією. Джерело: Скрин відео

Хірурги почали пересадку вночі 16 березня. Трансплантація тривала сім годин.

"Мабуть, це була найважча пересадка з усіх 10 останніх", – сказав Тодуров. Водночас він повідомив, що все вдалося провести навіть краще, ніж сподівалися медики.

У студії "Свободи слова Савіка Шустера" хірург пояснив, що найважчою ця операція була тому, що це було вже третє втручання.

"Все було запаяно, нам було дуже складно виділяти [сердце]", – сказав Тодуров.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Нагадаємо, від 43-річного донора 37-річному чоловікові пересадили серце, а ще трьом – печінку та нирки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за 2020 рік Тодуров разом з іншими фахівцями провели десяту операцію із трансплантації серця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дар&#39;я Дурова Дар'я Дурова
Теми
здоров'я Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Борис Тодуров Савік Шустер
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
лікарі пересадка органів трансплантація органів Серце
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Кардіологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини