Серце під контролем

Запобігти трагічним ускладненням серцево-судинних захворювань ефективно допомагає інтервенційна кардіологія, комплекс діагностичних і терапевтичних процедур, здійснюваних ендоваскулярно, – тобто через судини, без хірургічних розрізів.

Олена ШАПОВАЛОВА, інтервенційний кардіолог медичної мережі "ДОБРОБУТ"

Звернення до лікаря за перших симптомів захворювань серця, дотримання рекомендацій медиків та здоровий спосіб життя – прості кроки, що дозволяють отримати найкращий результат від ендоваскулярних втручань.

Дмитро КУЗЬМЕНКО, інтервенційний кардіолог медичної мережі "ДОБРОБУТ"

Наше відділення відповідає рівню сучасних кардіохірургічних клінік. Тут доступні високотехнологічні методики: рентген-ендоваскулярна діагностика, а також лікування і дорослих, і дітей.

Під контролем

Вчасна діагностика та лікування стають рятівними для тих, хто страждає на ішемічну хворобу серця. Тож коронарографія – найбільш достовірний діагностичний метод дослідження коронарних судин – показаний у випадках, якщо пацієнта турбують больові відчуття чи дискомфорт у ділянці серця, задишка, набряки, аритмія. Інколи захворювання може й не мати типових проявів, тому показанням до коронарографії може бути поєднання факторів ризику: гіпертензія, гіперхолестеринемія, зміни на кардіограмі, які можуть свідчити про ішемічну хворобу серця (ІХС), а також порушення функції лівого шлуночка, що можуть бути виявлені під час ехокардіографічного обстеження. Обстеження є актуальним і для тих, хто переніс інфаркт міокарда.

Побачити в деталях

Коронарографія виконується в спеціально обладнаній операційній під місцевим знеболенням. Лікар виконує прокол променевої артерії на руці (або, рідше, на стегновій артерії на нозі) й за допомогою спеціальних інструментів вводить контрастну речовину в судини серця. Завдяки цьому під рентгенівським випромінюванням дуже чітко візуалізуються коронарні артерії. Тривалість процедури – приблизно 15–20 хвилин. Результатів очікувати не потрібно, адже на моніторі відразу відображається цілісна картина.

Відновлення просвіту

За результатом коронарографії лікар може запропонувати одразу, під час цієї самої процедури, виконати стентування однієї або кількох коронарних судин. Це малоінвазивне втручання, яке дає змогу відновити прохідність судин, звужених унаслідок атеросклеротичного процесу.

Для цього лікар встановлює в уражені ділянки коронарних судин спеціальні імпланти – коронарні стенти. Це каркас із високотехнологічного сплаву, покритий спеціальною лікарською речовиною, що поступово вивільняється і подовжує термін роботи коронарного стента. Стентування коронарних судин може тривати від 20–30 хвилин до 2–3 годин, залежно від кількості стентів та особливостей анатомії ураження.

З комфортом для пацієнта

Під час роботи відділення інтервенційної кардіології в ДОБРОБУТ:

Використовуються найсучасніші інструменти та стент-системи.

Втручання відбувається під місцевим знеболюванням.

Переважна більшість процедур здійснюється шляхом трансрадіального доступу, через руку. При цьому пацієнт може вставати вже за кілька годин. Шунтографія (тобто обстеження коронарних артерій та аортокоронарних шунтів у пацієнтів, яким було виконано раніше аортокоронарне шунтування) також виконується трансрадіально.

Під час діагностики та лікування не потрібна тривала підготовка та подальша госпіталізація: пацієнтів виписують у день процедури або наступного дня.

Спеціалісти ДОБРОБУТ Олена ШАПОВАЛОВА та Дмитро КУЗЬМЕНКО, виконують такі процедури, як коронарографія, шунтографія та стентування коронарних артерій, ендоваскулярне закриття дефектів міжпередсердної перегородки серця, ендоваскулярне закриття Боталової протоки, ендоваскулярне лікування коарктації аорти, аневризми черевної аорти.

95 % кардіологічних маніпуляцій здійснюються через трансрадіальний доступ. Використання цієї методики значно скорочує час госпіталізації.

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