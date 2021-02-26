22-річний українець із пересадженим серцем відновився в рекордний термін. Фото і відео

22-річний українець Василь, якому пересадили донорське серце, відновився після трансплантації в рекордний для країни термін.

Хлопця виписали з лікарні вже на 14 день після операції. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила засновниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства "іDonor" Ірина Заславець (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мама Галина називає його "невгамовним". Вранці з нею говорила. Каже, що син ні секунди не може всидіти на місці, їй ледь вдається заборонити поратися по господарству", – написала Заславець.

За її словами, Василь настільки бадьорий, що односельці "не вірять, що він пережив таке складне хірургічне втручання".

Операція з пересадки серця

Жінка зізналася, що дуже щаслива за українця, який отримав донорське серце, і його маму Галину.

"Сподіваюся, що з таким швидким відновленням після операції у цій сім'ї почнеться нове щасливе життя", – написала вона.

Заславець нагадала, що поки Василю трансплантували серце, його матір була в сусідній лікарні з дочкою.

"Їй потрібна була донорська печінка, але сім'я про це дізналася пізно. На жаль, незважаючи на те, що був навіть орган, допомогти сестрі вже було неможливо. За тиждень вона пішла", – розповіла історію сім'ї Заславець.

Донором для 22-річного хлопця стала 45-річна жінка, яка вирішила віддати органи для трансплантації.

Заславець звернулася до чоловіка загиблої жінки, подякувавши йому за важкий, але правильний вибір.

"Завдяки цьому рішенню шанс на життя отримали чотири людини. Троє з них мають дітей. Всі вони вдячні Вам і будуть усе життя згадувати Вашу дружину і вчинок, який Ви зробили", – написала вона.

Волонтерка разом із 22-річний Василем. Джерело: Facebook / Ірина Заславець

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Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів узаконив трансплантацію в Україні, підтримавши постанову Міністерства охорони здоров'я "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

У 2021 році в країні планують вдвічі збільшити кількість трансплантацій органів і тканин. Йдеться про не менш ніж 250 операціях.

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