Названо можливу ознаку проблем із серцем

Набряклі щиколотки можуть бути однією з перших ознак наявності в людини таких проблем зі здоров'ям, як гіпертонія (високий кров'яний тиск) і серцева недостатність.

Такого висновку дійшли експерти Blood Pressure UK, пише Daily Express. Вони пояснили, що саме підвищений тиск змушує серце працювати сильніше. І з віком це перенавантаження може призвести до того, що серцевий м'яз ущільниться й стане менш ефективним під час циркуляції крові.

Це, зі свого боку, дасть змогу рідині накопичуватися в щиколотках, що призводить до їх набрякання. Експерти зазначили, що часто люди скаржаться на дискомфорт через це явище, але ніяк не борються з ним.

Однак якщо таку проблему довго ігнорувати, вона може спричинити нові: целюліт, варикозне розширення вен і венозні виразки.

Водночас набряклість щиколоток також може свідчити про проблеми з печінкою, легенями або нирками, функціонування яких також сильно залежить від кров'яного тиску.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше вчені встановили, що різниця в артеріальному тиску, виміряному в правиці й лівиці, може вказувати на високий ризик інсульту, серцевого нападу і свідчити про швидку смерть.

А дослідники з Медичної школи Перельмана при Університеті Пенсільванії (США) встановили, що в пацієнтів із COVID-19, які також мають в історії хвороби гіпертонію і діабет, є підвищений ризик такого небезпечного ускладнення, як крововилив у мозок.

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