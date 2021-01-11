Названо хворобу, яка вдвічі підвищує ризик смерті від коронавірусу

Синдром серцевої недостатності вдвічі підвищує ризик смерті від коронавірусної інфекції.

Про це заявили британські вчені, провівши масштабне дослідження. Його опублікували на сайті ESC Heart Failure.

Провідний автор роботи, кардіолог Амардіп Дастідар підкреслив, що люди з таким захворюванням мають бути у високій групі ризику в будь-якому віці. Їм також варто особливо ретельно дотримуватися карантинних обмежень.

У дослідженні йдеться, що з 283 пацієнтів, які були госпіталізовані в лікарню в Північному Брістолі (Британія) протягом 30 днів, у двох третин була хронічна форма серцевої недостатності. У цих пацієнтів також спостерігалася висока смертність.

"Це прямо може вказувати на взаємодію або схильність до гірших наслідків для пацієнтів із гострою серцевою недостатністю з накладеною коронавірусною інфекцією", – вважає лікар.

Зазначимо, що серцева недостатність являє собою синдром, що виникає через погіршення насосної функції серця, що призводить до його нездатності забезпечити нормальне кровопостачання всього організму. Відбувається порушення циркуляції поживних речовин і кисню, виникає застій крові.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ВООЗ назвала 10 найбільш смертоносних неінфекційних хвороб за 20 років. Вони становлять 7 із 10 основних причин летальних випадків.