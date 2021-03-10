Лікарі розповіли, як знизити тиск без ліків

Артеріальний тиск можна знизити, якщо уникати у раціоні солоного, пити воду і трав'яні чаї замість напоїв із кофеїном, а також їсти продукти з калієм.

Таку пораду пацієнтам дали турецькі лікарі, пише Sabah. Зазначається, що так можна обійтися без таблеток у домашніх умовах.

Одними з найбільш корисних продуктів для боротьби з тиском фахівці назвали часник, буряк, банани, гранати і глід. Окрім того, пацієнтам варто уникати стресових ситуацій, помірно займатися фізичною активністю, зазначили лікарі.

Медики додали, що якщо людина вперше помічає у себе підвищений тиск і раніше не було поставлено діагнозу, то варто звернутися до фахівця.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікарі дали п'ять ефективних порад для підтримки артеріального тиску.