Лікарі з Університетської лікарні Кітасато в Японії виявили новий індикатор ризику швидкої смерті серед пацієнтів з серцевою недостатністю. Вони заявили, що її можна передбачати по очах.

Результати дослідження опубліковані в журналі European Society of Cardiology. За словами фахівців, на ризик швидкої кончини може вказувати розмір зіниці у пацієнта.

Дослідження проводилося протягом двох років у групі з 870 чоловік, яких поділили на пацієнтів з маленькими і великими зіницями. В ході своїх спостережень вчені з'ясували, що люди, які страждають серцевою недостатністю і мають маленькі зіниці, вмирали в два рази частіше пацієнтів з великими зіницями.

Лікарі навчилися передбачати швидку смерть людини по очах Фото: new-science.ru

Крім того, з імовірністю 50% вони знову потрапляли до лікарні, в той час як пацієнти з великими зіницями знову опинялися в медустанові в 28% випадків.

Відзначимо, від серцевої недостатності страждають більше 25 млн осіб по всьому світу. Захворювання виникає через порушення функції міокарда і проявляється збільшенням обсягу міжклітинної рідини і зниженням перфузії органів і тканин. Вона буває гострою і хронічною. Перша може бути пов'язана з травмами, дією токсинів, хворобами серця і без лікування швидко може привести до смерті. Друга ж розвивається протягом тривалого часу і проявляється комплексом характерних симптомів – задишка, стомлюваність, зниження фізичної активності, набряки.

До 45% пацієнтів, госпіталізованих з серцевою недостатністю, вмирають протягом року після госпіталізації, а більшість йде з життя протягом п'яти років після госпіталізації.

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