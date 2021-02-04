Киянин із пересадженим серцем відсвяткував "другий день народження". Фото

Киянин Святослав, який рівно рік тому отримав нове серце у Ковелі, зараз чудово почувається і святкує "другий день народження".

Як написав у Facebook гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої меддопомоги Олег Самчук, трансплантацію провів відомий кардіохірург Борис Тодуров разом із командою Інституту серця МОЗ України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

Пацієнт був у важкому стані

"Пацієнт був уже у важкому стані. Після двох інфарктів його серце майже не виконувало свою функцію. У Святослава не було б шансів, якби не рішення родини 42-річного чоловіка, який помер через інсульт, подарувати йому орган", – розповів Самчук.

За його словами, зараз у Станіслава фракція викиду – 66%, що є хорошим показником.

"Коли вдома не працює ліфт, він без проблем піднімається сходами на 9-й поверх, влаштувався на роботу, а нещодавно ще й втретє став дідусем", – зазначив керівник лікарні.

Трансплантацію провів кардіохірург Борис Тодуров Facebook Олега Самчука

Після двох інфарктів серце пацієнта майже не виконувало свою функцію Facebook Олега Самчука

Зараз Станіслав почувається чудово Facebook Олега Самчука

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові вперше в Україні провели одночасну пересадку серця, нирок і печінки від посмертного донора. Тодуров також входив у команду трансплантологів, які прибули з Києва для допомоги колегам.