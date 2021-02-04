Киянин із пересадженим серцем відсвяткував "другий день народження". Фото

Киянин Святослав, який рівно рік тому отримав нове серце у Ковелі, зараз чудово почувається і святкує "другий день народження".

Як написав у Facebook гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої меддопомоги Олег Самчук, трансплантацію провів відомий кардіохірург Борис Тодуров разом із командою Інституту серця МОЗ України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

Пацієнт був у важкому стані

"Пацієнт був уже у важкому стані. Після двох інфарктів його серце майже не виконувало свою функцію. У Святослава не було б шансів, якби не рішення родини 42-річного чоловіка, який помер через інсульт, подарувати йому орган", – розповів Самчук.

За його словами, зараз у Станіслава фракція викиду – 66%, що є хорошим показником.

"Коли вдома не працює ліфт, він без проблем піднімається сходами на 9-й поверх, влаштувався на роботу, а нещодавно ще й втретє став дідусем", – зазначив керівник лікарні.

Трансплантацію провів кардіохірург Борис Тодуров. Джерело: Facebook Олега Самчука

Після двох інфарктів серце пацієнта майже не виконувало свою функцію. Джерело: Facebook Олега Самчука

Зараз Станіслав почувається чудово. Джерело: Facebook Олега Самчука

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові вперше в Україні провели одночасну пересадку серця, нирок і печінки від посмертного донора. Тодуров також входив у команду трансплантологів, які прибули з Києва для допомоги колегам.

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