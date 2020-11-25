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/ Кардіологія

Кардіологиня розповіла, що COVID-19 робить із нашими серцями

  • Коронавірус вражає не тільки органи дихання, але й серце та судини

  • Вірус може чинити прямий та опосередкований вплив

  • Ознаки проблем із серцем після COVID-19 виявляються в людей будь-якого віку

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Коронавірус вражає не тільки органи дихання, але й серцево-судинну систему, що може виявлятися у зміні серцевого ритму або в порушенні здатності серця перекачувати кров по всьому тілі.

Про вплив COVID-19 на наші серце й судини розповіла кардіологиня й докторка медицини Ніша Паріх.

На початку пандемії медики й науковці думали про COVID-19 як про захворювання легень. Які були перші ознаки того, що ця позиція не зовсім точна?

– Однією з перших вказівок на те, що цей вірус впливає на серцево-судинну систему, було раннє повідомлення про те, що SARS-CoV-2 проникає у клітину за допомогою рецептора ACE2. Цей рецептор бере участь у регуляції кров'яного тиску й водно-сольового балансу. Цей факт підштовхнув лікарів звернути увагу на людей із гіпертонією, діабетом, ожирінням, які схильні до більш важких форм COVID-19.

Як COVID-19 впливає на серце в короткостроковій перспективі?

– COVID-19 може вплинути на серце в початковий період зараження, особливо в перші кілька тижнів, різними способами. Ці ефекти можуть передбачати проблеми з ефективним перекачуванням крові, запалення серцевого м'яза або перикарда.

Вірус може чинити й опосередкований вплив. В умовах пандемії люди не отримують належного лікування серцевих захворювань, вони відкладають звернення по медичну допомогу, що може призвести до серйозних ускладнень.

У госпіталізованих хворих спостерігається більш висока частота захворювання, відома як кардіоміопатія такоцубо. Ця серцева дисфункція виникає під час сильного стресу, який може бути спричинений соціальною ізоляцією, захворюванням або втратою близьких.

Які симптоми спостерігаються в людей, які перенесли COVID-19 у минулому?

– Дедалі більше пацієнтів скаржаться на серцево-судинну симптоматику, починаючи від болю в грудях і пришвидшеного серцебиття до передзапаморочливого стану або непритомності. Пацієнти з тривалим COVID-19 можуть відчувати запаморочення, головний біль, оніміння.

Ознаки проблем із серцем виявляються в людей будь-якого віку?

Під час ковіду проблеми із серцем виникали як у молодих, так і в людей середнього та похилого віку. У двох основних дослідженнях функції серця серед пацієнтів, які перенесли COVID-19, зокрема безсимптомні інфекції, середній вік учасників в одному становив 49 років, в іншому – 19,5 років.

Які методи використовуються для виявлення проблем із серцем?

– Це ультразвукове дослідження серця, відоме як ехокардіограма, а також свого роду моніторинг серцевого ритму, який дає змогу виявити проблеми з ритмом, особливо якщо пацієнт відчуває прискорене серцебиття або запаморочення. За допомогою УЗД оцінюється насосна функція серця. Запалення серцевого м'яза теж часта проблема у людей із COVID-19.

Які порушення виявляють ці дослідження?

Результати більшості ехокардіограм були нормальними, але деякі показали, що серце має проблеми з перекачуванням крові до інших частин тіла. Ще одна важлива річ, яка виявляється у хворих, які перенесли COVID-19, – це запалення або рубцювання серцевого м'яза.

Як COVID-19 впливає на судинну систему?

– Вірус безпосередньо вражає слизову оболонку кровоносних судин, відому як ендотелій. Це може підвищувати ризик утворення тромбів, наприклад, у легенях і нижніх кінцівках. Поки неясно, сам вірус зумовлює цей процес чи в ньому беруть участь інші механізми.

Для того щоб повною мірою оцінити вплив коронавірусу на серце та судини, потрібно проводити дослідження для систематичного спостереження за пацієнтами, що перенесли COVID-19. На жаль, велика ймовірність того, що потенційних об'єктів вивчення буде багато.

MedOboz раніше писав, що жіночі статеві гормони здатні впливати на тяжкість симптомів у хворих на коронавірусну інфекцію. Вони можуть стимулювати вироблення антитіл і перешкоджати вірусу проникати в клітини.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
хвороба Серце
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