Кардіологиня розповіла, що COVID-19 робить із нашими серцями

Коронавірус вражає не тільки органи дихання, але й серце та судини

Коронавірус вражає не тільки органи дихання, але й серцево-судинну систему, що може виявлятися у зміні серцевого ритму або в порушенні здатності серця перекачувати кров по всьому тілі.

Про вплив COVID-19 на наші серце й судини розповіла кардіологиня й докторка медицини Ніша Паріх.

– На початку пандемії медики й науковці думали про COVID-19 як про захворювання легень. Які були перші ознаки того, що ця позиція не зовсім точна?

– Однією з перших вказівок на те, що цей вірус впливає на серцево-судинну систему, було раннє повідомлення про те, що SARS-CoV-2 проникає у клітину за допомогою рецептора ACE2. Цей рецептор бере участь у регуляції кров'яного тиску й водно-сольового балансу. Цей факт підштовхнув лікарів звернути увагу на людей із гіпертонією, діабетом, ожирінням, які схильні до більш важких форм COVID-19.

– Як COVID-19 впливає на серце в короткостроковій перспективі?

– COVID-19 може вплинути на серце в початковий період зараження, особливо в перші кілька тижнів, різними способами. Ці ефекти можуть передбачати проблеми з ефективним перекачуванням крові, запалення серцевого м'яза або перикарда.

Вірус може чинити й опосередкований вплив. В умовах пандемії люди не отримують належного лікування серцевих захворювань, вони відкладають звернення по медичну допомогу, що може призвести до серйозних ускладнень.

У госпіталізованих хворих спостерігається більш висока частота захворювання, відома як кардіоміопатія такоцубо. Ця серцева дисфункція виникає під час сильного стресу, який може бути спричинений соціальною ізоляцією, захворюванням або втратою близьких.

– Які симптоми спостерігаються в людей, які перенесли COVID-19 у минулому?

– Дедалі більше пацієнтів скаржаться на серцево-судинну симптоматику, починаючи від болю в грудях і пришвидшеного серцебиття до передзапаморочливого стану або непритомності. Пацієнти з тривалим COVID-19 можуть відчувати запаморочення, головний біль, оніміння.

– Ознаки проблем із серцем виявляються в людей будь-якого віку?

Під час ковіду проблеми із серцем виникали як у молодих, так і в людей середнього та похилого віку. У двох основних дослідженнях функції серця серед пацієнтів, які перенесли COVID-19, зокрема безсимптомні інфекції, середній вік учасників в одному становив 49 років, в іншому – 19,5 років.

– Які методи використовуються для виявлення проблем із серцем?

– Це ультразвукове дослідження серця, відоме як ехокардіограма, а також свого роду моніторинг серцевого ритму, який дає змогу виявити проблеми з ритмом, особливо якщо пацієнт відчуває прискорене серцебиття або запаморочення. За допомогою УЗД оцінюється насосна функція серця. Запалення серцевого м'яза теж часта проблема у людей із COVID-19.

– Які порушення виявляють ці дослідження?

Результати більшості ехокардіограм були нормальними, але деякі показали, що серце має проблеми з перекачуванням крові до інших частин тіла. Ще одна важлива річ, яка виявляється у хворих, які перенесли COVID-19, – це запалення або рубцювання серцевого м'яза.

– Як COVID-19 впливає на судинну систему?

– Вірус безпосередньо вражає слизову оболонку кровоносних судин, відому як ендотелій. Це може підвищувати ризик утворення тромбів, наприклад, у легенях і нижніх кінцівках. Поки неясно, сам вірус зумовлює цей процес чи в ньому беруть участь інші механізми.

Для того щоб повною мірою оцінити вплив коронавірусу на серце та судини, потрібно проводити дослідження для систематичного спостереження за пацієнтами, що перенесли COVID-19. На жаль, велика ймовірність того, що потенційних об'єктів вивчення буде багато.

MedOboz раніше писав, що жіночі статеві гормони здатні впливати на тяжкість симптомів у хворих на коронавірусну інфекцію. Вони можуть стимулювати вироблення антитіл і перешкоджати вірусу проникати в клітини.

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