У київській лікарні розповіли про тяжкі наслідки COVID-19 після виписки. Відео

Головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва розповіла про наслідки COVID-19 навіть після виписки.

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На своїй сторінці у Facebook, Людмила Антоненко описала один зі складних випадків, який стався із 68-річним пацієнтом. Також вона оприлюднила відповідні відео (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця новини).

В Олександрівській лікарні розповіли про важкого пацієнта з коронавірусом

За її словами, спочатку у пацієнта спочатку була важка пневмонія, яка погіршувалася віком, зайвою вагою і серцево-судинною недостатністю.

(Відео – Facebook Людмили Антоненко)

"Одужав, виписали з лікарні, повернувся до нормального життя. Але як грім серед ясного неба – інфаркт, ще й такий, про який кажуть: несумісний з життям. Закритий стовбур лівої коронарної артерії, 2/3 серця залишилося без кровопостачання. Тромбоз, який кардіологи тепер часто спостерігають після перенесеного COVID-19. Як правило, такі хворі навіть до лікарні не доїжджають, але на цей раз швидка довезла. Єдиний шанс врятувати – негайно провести коронарографію та стентування", – зазначила Антоненко.

Лікарям вдалося відновити кровопостачання серцевого м'яза, але зона ураження серця привела до порушення скоротливої здатності міокарда, падіння гемодинаміки і наростання ознак серцевої недостатності. Це все призвело до кардіогенного шоку, летальність від якого становить 70-80%.

(Відео – Facebook Людмили Антоненко)

"З метою забезпечення механічної підтримки серцевої діяльності, хворому був встановлений інтрааортальний балон і розпочато балонну аортальну контрапульсацію. Стан хворого покращився на очах, вдалося стабілізувати гемодинаміку. Потім, довгі два тижні боротьби за життя у відділенні кардіохірургічної реанімації під постійним моніторингом життєвих функцій і лабораторних показників", – підкреслила Антоненко.

Зараз у пацієнта відсутні ознаки серцевої недостатності, він повертається до нормального життя.

(Відео – Facebook Людмили Антоненко)

"Проводив коронарографію, виконував постановку стента і інтрааортального балона завідувач відділенням рентгенендоваскулярної хірургії Говоров Артем Олександрович. Лікували і боролися за життя пацієнта лікар реанімації відділення кардіохірургії - лікар-анестезіолог і реаніматолог Крупник Ігор Степанович і весь медичний персонал на чолі з завідувачем відділенням кардіохірургії Клюзко Віктором Миколайовичем", – підсумувала головлікарка.

(Відео – Facebook Людмили Антоненко)

Facebook Людмили Антоненко

Facebook Людмили Антоненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці з Німеччини прийшли до висновку, що коронавірус здатний сильно вражати серце, що може привести до летального результату.