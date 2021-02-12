70% українців помирають від серцево-судинних хвороб

За даними Держстату з січня по жовтень 2020 року від серцево-судинних захворювань в Україні померло понад 325 тисяч осіб. Ця цифра перевищує кількість смертей від онкології та COVID -19 за цей період в декілька разів! До того ж відомо, що люди із проблемами серцево-судинної системи загалом є більш вразливими до вірусу, в них частіше виникають ускладнення. А ще COVID -19 провокує деякі серцево-судинні хвороби, що виникають згодом після одужання. Як лікувати дітей та дорослих з вродженою або набутою патологією і чи можна знизити смертність від серцево-судинних захворювань в Україні?

Про це говоримо з Андрієм Максименко, головним лікарем Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Хто найбільше потерпає від серцево-судинних захворювань? Яка вікова група - у максимальній зоні ризику?

Виділити окремо якусь одну групу неможливо - серцево-судинні захворювання можуть з’явитися у будь-якому віці. Вони є основною причиною смерті та інвалідизації населення не лише в нашій країні, а й в усьому світі. В Україні від їх наслідків помирають майже 70% людей.

Серцево-судинна патологія може бути вроджена та набута, яка виникає вже з віком. Щороку в Україні народжується від 4 до 6 тисяч дітей з вадами серця. Зазвичай причиною цього є генетична схильність, генні та хромосомні аномалії, хронічні або перенесені під час вагітності хвороби матері. Можуть впливати на плід і ліки або токсини через вживання алкоголю, тютюнопаління та інші зовнішні чинники.

Якщо ж говорити про набуту патологію, то зміни відбуваються під впливом чисельних факторів: спосіб життя, пов’язаний з низькою фізичною активністю, частими стресовими ситуаціями, незбалансоване харчування, супутня патологія (цукровий діабет, порушення функції щитоподібної залози, печінки), вживання алкоголю та тютюнопаління, вплив токсичних речовин на шкідливих роботах або внаслідок незадовільної екологічної ситуації. Важливу роль відіграє й генетична схильність до цих захворювань.

Ваш Центр надає кардіологічну допомогу і дітям, і дорослим. Чим різняться підходи до їх лікування?

Основною відмінністю є сама патологія, з якою стикається лікар. Для дітей характерними є вроджені вади серця, які відрізняються від набутої патології величезним розмаїттям структурних та функціональних змін. Існує понад 250 різних вад серця та судин, і вони можуть поєднуватись між собою. Тому потрібен індивідуальний підхід у кожному конкретному випадку, коли йдеться про вибір хірургічного та медикаментозного лікування.

Та і загалом серце і судинна система дитини не така, як у дорослих. Наприклад, для дітей не існує єдиної норми артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, опору судин та кисневої потреби. Параметри функціонування серцево-судинної системи змінюються на кожному році життя. Тож кожна вікова група має свої показники, що відповідають нормі.

Для лікування дітей застосовуються ті ж класи препаратів, що й для лікування дорослих. Проте дози слід підбирати індивідуально, базуючись на особливостях кровообігу при ваді серця та змінах, які ми очікуємо отримати при призначенні препарату, масі тіла та реакції організму на дію препарату.

Дорослі пацієнти, для яких більш притаманна набута патологія серцево-судинної системи, досить часто потребують суміжних спеціалістів через супутні захворювання інших органів. Зазвичай, чим старшою є людина, тим більше супутніх проблем потребують уваги для визначення оптимальної тактики лікування.

Доречі, у нас в Центрі запроваджений особливий підхід до ухвалення рішень, що дозволяє поєднати досвід та знання лікарів різних спеціальностей, аби визначити найкращу тактику лікування по кожному пацієнту. Він називається Heart Team: члени команди обговорюють та спільно розробляють індивідуальний план дій, з урахуванням всіх параметрів та особливостей стану хворого. Такий підхід поширений у кращих світових клініках, вже багато років ми практикуємо його в наданні допомоги дітям і зараз успішно застосували у дорослих пацієнтів. Це новий підхід для спеціалізованих клінік України, який успішно та ефективно впроваджений у нашому закладі.

Чим ще особливий Центр ? Які основні напрямки його роботи?

Ми є одним із провідних кардіохірургічних центрів Європи. Це унікальний медичний заклад як за віковим складом пацієнтів (від декількох годин від народження до 97 років), так і за рівнем складності операцій, які тут виконують.

Щорічно ми проводимо майже 40 тисяч консультацій (з них дорослих - 15 тис. та дітей - 25 тис.) та більш ніж 3 тисячі оперативних втручань. За 17 років свого існування команда Центру проведела понад 600 тисяч консультацій та понад 35 тисяч операцій.

Ми є беззаперечним №1 в Україні у виявленні та лікуванні вроджених вад серця. Директор Центру, Ілля Миколайович Ємець, є основоположником кардіохірургії новонароджених в Україні. Він розробив та впровадив цілу низку революційних методів лікування вроджених вад у зовсім маленьких дітей.

Центр вже багато років є головною клінікою в Україні в координації вагітності та пологів у жінок з пренатально діагностованими вадами серця. Раннє виявлення серцевої патології, фетальна діагностика (коли досліджується плід в тілі матері - ред.) дозволяє рятувати дітей, які раніше помирали у перші хвилини після народження. А зараз наші спеціалісти проводять хірургічну корекцію одразу в пологовому залі.

Багато років тому ми започаткували програму допомоги вже дорослим пацієнтам з уродженими вадами серця. Робота з цією когортою людей вимагає специфічних знань уроджених вад, притаманних дитячим кардіологам та досвіду роботи з набутою серцевою патологією у дорослих. Така комбінація потребує підготовки окремих спеціалістів з кардіології та кардіохірургії уроджених вад серця у дорослих.

Окрім цього, Центр активно розвиває Клініку для дорослих, що спеціалізується на лікуванні набутих вад серця. Велику увагу ми приділяємо новітнім мініінвазивним технологіям, співпрацюємо з швейцарськими колегами. Вже декілька років розвиваємо програму "Довголіття кардіо", аби допомогти найбільш складним пацієнтам старечого віку з серцево-судинною патологією.

Які хвороби серця є найпоширенішими в Україні у дітей та дорослих?

На жаль, серцево-судинні захворювання є однією з домінуючих причин захворюваності та смертності дітей в Україні. Серед цих захворювань понад 80% припадає на вроджені вади серця.

Серед дорослих пацієнтів найпоширенішою є гіпертонія, також у групі лідерів ішемічна хвороба серця, яка стає причиною інфарктів, та цереброваскулярні хвороби.

За яких умов можливе повноцінне життя у людей із серцево-судинними захворюваннями?

Повноцінне життя можливе, але його якість залежить від серцево-судинної патології та виду перенесеного втручання. До слова, регулярні обстеження та своєчасна терапія можуть попередити ускладнення та/або загострення хвороби. Вчасне хірургічне втручання, дотримання рекомендацій лікаря, коректна терапія, реабілітація, профілактика та лікування супутніх захворювань, зміна способу життя та звичок — все це не тільки продовжить життя, а й покращить загальний стан та почуття пацієнта.

Що треба зробити для того, аби популяризувати в Україні культуру медичних обстежень?

Думаю, необхідно активно інформувати людей про переваги превентивних обстежень, які дозволяють запобігти захворюванням та знизити можливі негативні ризики.

Також слід спростити доступ до надання медичних обстежень. Черги та некоректні визначення пріоритетів - головні фактори, через які багато людей пропускають обстеження або проходять їх невчасно.

А як, на Вашу думку, можна знизити смертність в Україні від серцево-судинних захворювань?

Думаю, що показник смертності залежить від чинників, на які може впливати кожен з нас. Адже кожен несе відповідальність за своє власне здоров’я: обирає звички, спосіб харчування та долучається до фізичної культури. Також фахові лікарі, постійний саморозвиток профільних спеціалістів та ефективна система охорони здоров’я в цілому — усе це створює кращі умови для лікування таких захворювань.

На рівні держави варто стимулювати наукові розробки у сфері кардіології та більше уваги приділяти матеріально-технічному стану лікарень, які надають кардіологічну та кардіохірургічну допомогу. Також потрібно удосконалювати галузеві стандарти, зокрема, створення раціонального маршруту пацієнта на всіх рівнях надання медичної допомоги: від сімейного лікаря до кардіолога.