6 неочевидних провісників серцевого нападу

Захворювання серцево-судинної системи стали справжнім бичем сучасності. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі від них помирають близько 17,3 мільйонів людей, з них понад 30% стали жертвами саме інфаркту.

Медики відзначають, що більшість цих сумних епізодів можна було уникнути, своєчасно приділивши час профілактиці і не ігноруючи симптоми, що попереджають про проблеми з серцем. Адже інфаркт не відбувається раптово, як в кіно, коли людина, вражена несподіваним сильним болем у грудях, падає на підлогу, і, тримаючись за серце, вмирає до приїзду лікарів. В реальності про порушення в серцево-судинній системі попереджають множинні стани (спочатку – ледве помітні, пізніше – щораз сильніші), звернувши увагу на які і своєчасно зайнявшись здоров'ям, можна уникнути незворотніх наслідків.

MedOboz з'ясував, які симптоми можуть попереджати, що з серцем щось не в порядку.

Задишка

Поява задишки без попереднього сильного фізичного навантаження практично завжди говорить про захворювання серцево-судинної системи, а не про те, що ви просто втомилися. Такий симптом розвивається, коли серце не може ефективно скорочуватися, перекачуючи кров, від чого навколо легень накопичується рідина і підвищується тиск.

Разом з цим симптомом також може спостерігатися набряк щиколоток, тривожний сон, раптова незрозуміла втома і інші. Але в будь-якому випадку, якщо ви відзначаєте у себе появу задишки навіть після найменшого навантаження, наприклад, після підняття на пару прольотів сходів, варто не баритися із зверненням до лікаря.

Звичне навантаження викликало дискомфорт і задишку? Це вагомий привід звернутися до кардіолога Sporter

Порушення травлення або біль в шлунку

Часто незрозуміла поява цих симптомів (коли їм не передувало переїдання, вживання важких для травлення продуктів і т.д.) говорить про проблеми з шлунково-кишковим трактом. Однак якщо явних захворювань немає, корінь зла може таїтися в серцево-судинній системі. Так, по-перше, біль в грудях може віддавати в верхню частину живота, від чого і виникає помилкова ідентифікації його локації. По-друге, причиною неприємних симптомів може стати недостатнє кровопостачання або скупчення рідини в абдомінальній області, в результаті чого органи травлення не завжди здатні нормально функціонувати, що викликає порушення і болючі відчуття.

Біль в горлі і щелепі

Біль в грудях - найголовніший передвісник серцевого нападу і він всім відомий. А ось раптовій незрозумілий біль в щелепі або горлі завжди списується на що завгодно, тільки не на неполадки в серці. При цьому він може бути тупий або різкий, і часто супроводжується сплутаністю свідомості або запамороченням. Чітко пояснити механізм виникнення цього симптому медики поки не можуть, але рекомендують без зволікань пройти кардіологічне обстеження, якщо ви хоч раз відчули його на собі.

Незрозуміла втома

Сильна незрозуміла втома, коли вас буквально "валить з ніг" після звичного для вас навантаження (яке раніше не викликало ніякого дискомфорту), також вагома причина навідатися до кардіолога. Адже це найімовірніше відбувається через те, що хворому серцю стає все складніше справлятися з перекачуванням звичної кількості крові, і зайві енергетичні витрати й призводять до появи сильної втоми і сонливості.

Тривожність і безсоння

Самі по собі ці симптоми не пов'язані з серцевими нападами. Якщо їх не супроводжують інші ознаки серцево-судинних захворювань, ймовірно причина лежить в неврологічному або психологічному аспекті. Однак якщо поряд з ними ви відчуваєте навіть легкі набряклість, аритмію, болі в шиї, грудях, руці і т.д., варто пройти позапланове обстеження. Адже це може бути наслідком зниження вмісту кисню в крові, що пов'язано з хворобами серця.

Запаморочення

Вже саме по собі запаморочення неприємне і небезпечне, оскільки може спровокувати втрату рівноваги і раптову непритомність, що загрожує отриманням важкої травми. Але і це не все. Часто причиною запаморочення стає порушення кровообігу, викликане серцевою недостатністю, а тому цей симптом, тим більше його часті епізоди, вимагає невідкладного звернення за медичною допомогою.

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