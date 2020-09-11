5 порад для підтримки артеріального тиску

В останні роки захворювання серцево-судинної системи стають все більш поширеними. Лідируючі позиції серед всіх хвороб займають, зокрема, гіпертонія і гіпотонія – тобто, підвищення або зниження артеріального тиску, на тлі яких пацієнта часто турбують головні болі, слабкість, аритмія та інші неприємні симптоми.

Для нормалізації тиску лікарі призначають прийом спеціальних препаратів і радять дотримуватися певних рекомендацій щодо способу життя і харчування, що також важливо для підтримки гарного самопочуття. MedOboz зібрав для вас 5 слушних порад, які допоможуть тримати тиск по контролем і відчувати себе чудово.

Контролюйте кількість солі в раціоні

Споживання солі - найважливіший фактор, що впливає на кров'яний тиск. Рівень натрію в організмі впливає на здатність нирок виводити зайву рідину: при його надлишку ниркам складно повноцінно виконувати свою функцію, що в результаті призводить до затримки рідини, збільшення навантаження на кровоносні судини, що і призводить до підвищення тиску.

До речі, саме через такий вплив на організм при раптовому зниженні тиску у пацієнтів з'являється бажання з'їсти чогось дуже солоного.

Відкоректуйте свій щоденний раціон

Крім солі у вашому раціоні, на артеріальний тиск впливає і те, що ви їсте в цілому. Для пацієнтів, які страждають перепадами кров'яного тиску (як гіпертонікам, так і гіпотонікам), дуже важлива збалансована дієта з необхідною кількістю макроелементів в складі.

Так, експерти рекомендують щодня вживати складні вуглеводи, нежирний білок (курку, телятину, індичку і т.д.) і багато фруктів і овочів. Крім того, слід мінімізувати в меню рівень насичених жирів і продуктів, багатих на холестерин.

Обмежтеся в алкоголі

Спиртне чинить зневоднюючу дію на організм, через що знижується рівень його гідратації (до певної міри). Тому при споживанні алкоголю в невеликих кількостях, тиск знижується, при його надлишку – підвищується, а при частому вживанні може зовсім привести до його неконтрольованих перепадів. Більш того, спиртне нейтралізує дію кардіопрепаратов, чим зводить нанівець ефективність терапії.

Спорт допоможе тримати тиск під контролем. Чемпионат

Регулярно тренуйтеся

В ідеалі фізичні навантаження повинні бути частиною повсякденного розпорядку кожної людини (наприклад, біг, ранкова йога, пробуджуюча гімнастика і ін.). Але особливо важливі помірні щоденні тренування людям з високим або низьким артеріальним тиском.

Так, вправи поліпшують кровообіг, знімають стрес, а також допомагають контролювати вагу, що в поєднанні сприяє нормалізації тиску. Порадьтеся зі своїм лікарем з приводу оптимальних для вас видів спорту. Напевно з допустимих ви знайдете той, що прийдеться вам до душі.

Не бійтеся сонця

Дослідження довели, що люди, які не отримують достатньо кількості сонячного світла або страждають дефіцитом вітаміну D, більше за інших схильні до розвитку гіпертонії.

Так що не варто боятися яскравих променів. Але і крайності тут ні до чого - мова зараз зовсім не про самовіддане просиджування під палючим денним сонцем, а в необхідності дозованого прийняття сонячних ванн в безпечні години – вранці або ввечері.

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