Для виробництва альбумінів та імуноглобулінів потрібна плазма. Без донації, без подарунку частинки себе ми не можемо виготовляти життєво необхідні ліки. Нажаль, 2020 року в світі буде заготовлено плазми на 20% менше, ніж в 2019 році, переважно із-за скорочення кількості донацій в США (75% всього об’єму, який збирається в світі). Основна причина - обмеження пов’язані з COVID-19 , а також закриття кордону з Мексикою (близько 400 плазма-центрів знаходиться біля кордону США і Мексики). За таких обставин може виникнути дефіцит імуноглобулінів в світі, який підсилиться використанням цього препарату в лікуванні ускладнень від COVID-19.

Боротьба з первинними імунодефіцитами, вторинними імунодефіцитами, неврологічними захворюваннями та з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах.

Я хочу подякувати сьогодні кожному нашому донору, колективам Біофарма і Трібо, моєму партнерові Василю Хмельницькому, моїм друзям -Баранову Олексію, Ілляшеву Михайлу, Ткаченко Володимиру - разом ми робимо велику справу!

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Дякую за ваші донації. Це врятує життя!