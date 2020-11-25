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Костянтин Єфименко
Костянтин Єфименко
Голова наглядової ради фармацевтичної компаніі "Біофарма" Всі статті автора

Боротьба з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах

8.8т
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Для виробництва альбумінів та імуноглобулінів потрібна плазма. Без донації, без подарунку частинки себе ми не можемо виготовляти життєво необхідні ліки. Нажаль, 2020 року в світі буде заготовлено плазми на 20% менше, ніж в 2019 році, переважно із-за скорочення кількості донацій в США (75% всього об’єму, який збирається в світі). Основна причина - обмеження пов’язані з COVID-19 , а також закриття кордону з Мексикою (близько 400 плазма-центрів знаходиться біля кордону США і Мексики). За таких обставин може виникнути дефіцит імуноглобулінів в світі, який підсилиться використанням цього препарату в лікуванні ускладнень від COVID-19.

Боротьба з первинними імунодефіцитами, вторинними імунодефіцитами, неврологічними захворюваннями та з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах.

Я хочу подякувати сьогодні кожному нашому донору, колективам Біофарма і Трібо, моєму партнерові Василю Хмельницькому, моїм друзям -Баранову Олексію, Ілляшеву Михайлу, Ткаченко Володимиру - разом ми робимо велику справу!

Боротьба з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах
Боротьба з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах
Боротьба з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах
Боротьба з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах
Боротьба з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах
Боротьба з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах
Боротьба з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах
Боротьба з ускладненнями від COVID-19 починається в плазмацентрах

Дякую за ваші донації. Це врятує життя!

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Автор
Костянтин Єфименко Костянтин Єфименко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Костянтина Єфименка
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