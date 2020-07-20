Бізнес на коронавірусы: хто і що просуває в Україні як панацею від Covid-19

Коронавірус в Україні збираються "лікувати" препаратами, ефективність яких навіть за заявленими показниками досі не доведена. Ця авантюра реалізується під патронатом Міністерства охорони здоров'я – і за бюджетні гроші. Чи є історія з "ліками від коронавірусу" ціною в мільйони виключно задумкою найбільших вітчизняних фармкомпаній чи чиновники МОЗ теж і в темі, і в долі? Спробуємо розібратися.

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує: протягом наступних 12 місяців на створення ліків, які будуть ефективні проти COVID-19, знадобиться понад 31 мільярд доларів. На сьогоднішній день в розробці знаходиться близько 200 потенційно дієвих вакцин. Ними займаються більше 150 команд вчених по всьому світу. При цьому, тільки десята частина всіх проектів знаходиться в стадії клінічних випробувань.

В основному наголос робиться на три типи вакцин: інактивовані вакцини з вірусними білками, живі рекомбінантні вакцини і генні вакцини (мРНК-вакцини). Зазвичай процес розробки і виробництва ефективної вакцини займає до 10 років, але зараз ВООЗ і національні уряди очікують результату від вірусологів протягом року – півтора.

Наукове світове співтовариство, напевно, дуже здивувалося б, дізнавшись, що в Україні вже існують одразу кілька "ліків від коронавірусу". Поки світ б'ється над пошуком вакцини, використовуючи новітні досягнення генної інженерії, мобілізуючи наукові дослідження у кращих вірусологічних лабораторіях і вкладаючи в розробку ліків мільярди доларів – у нашій країні як панацею від смертоносного вірусу просувають трав'яні настоянки, БАДи та ліки з сумнівною ефективністю.

Не так давно особливо спритні бізнесмени-фармацевти за підтримки декількох академіків просували як ліки від коронавірусу препарати "Протефлазид" і "Декасан", що є відповідно спиртовою настоянкою трав і місцевим антисептиком. І ось – нова "наукова сенсація": тепер коронавірус планується лікувати за допомогою йодовмісного препарату "Амізон" і біодобавки "Корвітин" - флавоноїду, що входить до групи вітаміну P.

Те, що ці препарати активно просувають їх виробники – українські фармкомпанії "Фармак" і "Борщагівський ХФЗ" - очікувано і зрозуміло. Але навіщо в піар-кампанію "Амізону" і "Корвітину" включилися виськопоставлені чиновники МОЗ, які на численних брифінгах заявляють про проведення на українцях клінічних випробувань ефективності цих препаратів для лікування коронавірусу – абсолютно незрозуміло. До речі, чиновники МОЗ запевняють: випробування вже вийшни на завершальну стадію. І по їх закінченню "відразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів".

Припускаємо, що представники "Фармак" і "Борщагівського ХФЗ" дуже переконливі, а чиновники МОЗ надто хочуть вірити в ефективність вітчизняних препаратів. Але ж здоровий глузд повинен переважати – там, де мова йде про здоров'я та життя людей!

Справа в тому, що про ефективність цих засобів у боротьбі з коронавірусом можна cудити і до клінічних випробувань. Адже обидва вони входять до так званого "розстрільного списку препаратів" з недоведеною ефективністю навіть за їх профільними показаннями. А якщо ці препарати не лікують те, що повинні лікувати згідно обіцянок виробника – очікувати від них результатів в терапії коронавірусу, м'яко кажучи, дещо наївно.

І подібна наївність у чиновників МОЗ, які погодили проведення випробувань препаратів з недоведеною ефективністю на людях, заражених смертельно небезпечним вірусом – неприпустима. І може свідчити або про профнепридатність влади, або про її продажність та аморальність.

Препарати, які сьогодні намагаються видати за ліки від коронавірусу, зареєстровані і продаються тільки на території колишнього СНД. Більше ніде в світі вони попитом не користуються – з однієї простої причини: немає переконливих доказів, що вони хоч щось лікують.

Препарат "Амізон" був створений в далекому 1996 році. І з того часу глава "Фармак" Філя Жебрівська наполегливо намагалася легалізувати його десь, крім пострадянського простору, щоб довести, що це – дієвий препарат.

При цьому вся маркетингова політика "Фармак" викликала сумніви у тому, що це так. І противірусний, і імуномодулятор, індуктор інтерферону. І продається як засіб лікування грипу. Активно рекламується в осінньо-зимовий сезон. Такий препарат – справжній Клондайк. Більшість простудних вірусних захворювань проходять самі по собі на тлі симптоматичного лікування, і ніде, крім країн СНД, взагалі не призначаються антивірусні препарати. Це наше маркетингове ноу-хау. Народ п'є їх під час застуди, і вірить, що хвороба минає завдяки "Амізону", а не через імунну відповідь організму. Адже так по телевізору сказали.

Однак власники "Фармак" прагнули надати "Амізону" статус препарату з доведеною ефективністю. А для цього потрібні були клінічні випробування в ЄС або США, які, як запевняли в компанії, було проведено. При цьому, наприклад, відомий медичний блогер Med Goblin впевнений, що "Фармак" ніяких випробувань не проводив.

Істина ж – десь посередині.

У базі даних Національної медичної бібліотеки США, яка містить інформацію про проведення приватних і державних клінічних досліджень по всьому світу, інформація про клінічні дослідження "Амізону" дійсно відсутня. А ось у базі даних Європейського Союзу – в реєстрі клінічних досліджень ЄС – інформація про випробування "Амізону" є. Але зовсім не та, якою б "Фармак" варто було би пишатися, і зовсім не та, яка могла б хоч якось виправдати відверто корупційний експеримент над хворими коронавірусом, який санкціонували чиновники від медицини.

Проводилися випробування в Німеччині та Австрії. Вивчався чомусь тільки неускладнений грип А, хоча в інструкції препарат позиціонується, як засіб для лікування грипу без поділу на типи, а крім того, цілого ряду інших вірусних інфекцій. Діти у випробуванні участі не брали, хоча "Фармак" активно просуває дитячий варіант препарату – "Амізончик" - для малюків від 3 років.

Препарат позиціонується як потужний індуктор інтерферону, проте жодних даних про те, чи досліджувалася безпечність препарату для імунної системи немає.

І, нарешті, найцікавіше. З 440 запланованих пацієнтів було включено до клінічних випробувань чомусь тільки 10. І один з цих десяти був знятий з лікування через підвищення функції печінки. Інформації про те, чому ці клінічні випробування були передчасно припинені в Німеччині і не були продовжені в інших країнах, крім Австрії, в реєстрі немає. Що там сталося в Німеччині – певно, у "Фармак" нам ніколи не розкажуть.

Але дещо що ми знаємо і без них. За даними наших джерел у компанії, "Фармак" витратив на випробування в ЄС 20 млн доларів. Витрачена сума явно не відповідає відверто жалюгідному результату. На що пішли ці гроші, йшли вони на щось чи просто відмивалися – залишається тільки здогадуватися.

Що стосується "Корвітину" - то це просто БАД, зареєстрований в Україні як лікарський препарат, застосовуваний в кардіології. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в 2014 році попереджало, що кверцетин (головна діюча речовина "Корвітину") не є одним з незамінних нутрієнтів, для нього не визначені рекомендовані добові норми споживання, він не зареєстрований в якості окремого лікарського засобу для лікування будь-яких захворювань людини і не може використовуватися з такою метою.

Для остаточного розуміння – це просто умовно корисна природна речовина, яка міститься у величезній кількості харчових продуктів: в гречці, цибулі, яблуках, перці, часнику, червоному винограді, чаї, цитрусових, вишні, малині, помідорах і так далі. Флавоноїд, що володіє антиоксидантними і протизапальними властивостями. Ніякої специфічної активності проти коронавірусу він не має і не може мати. З таким же успіхом хворі на COVID-19 можуть пити чай з лимоном, їсти виноград і часник.

Схоже, і "Фармак", і "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" переслідують одну і ту ж мету: потрапити до національних протоколів терапії коронавірусу - і заробити мільйони на поставках в українські лікарні. Завдання – максимально просте: нажитися на державі, використовувати ситуацію, і "прихватизувати" протоколи лікування хвороби, яка не лікується.

У цих "клінічних випробуваннях" використовується єзуїтська схемка: win-win. Згадані препарати йдуть як доповнення до стандартної терапії. І тому "випробування" нічого не покажуть, і не можуть показати, крім відомої картини – одужання більшості хворих. А значить – препарати працюють! Можна рекомендувати.

У непідготовлених людей ситуація може викликати подив. І власники "Фармак", і власники Борщагівського хімфармзаводу подружжя Безпалько – люди не молоді. І ті, і інші давно є мільйонерами. Так навіщо ж просувати як панацею від смертельної хвороби препарати, які можуть її вилікувати приблизно так само, як шматок крейди? На карті здоров'я і життя, бо ж хвороба при несприятливому розвитку – призводить до інвалідності і смерті. Навіщо ж брати гріх на душу? Навіщо залишати про себе пам'ять як про людей без честі і совісті?

Схоже, це вже просто рефлекс. Можна заробити? Ми в справі! Так було завжди. І тоді, коли "Фармак" виробляв зростаючі як на дріжджах обсяги трамадолу, на який країну підсадили в кінці 90-х і яким труїли її до кінця 2010-х, коли цю схему кришувала екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова.

Так було, коли після падіння продажів трамадолу в 12 разів (з 200 тисяч до 2,5 мільйона в рік) "Фармак" збільшив випуск препарату Тропікамід, безрецептурних очних крапель, з яких робився ін'єкційний наркотик, що швидко перетворює людей на інвалідів. ЗМІ повідомляли, що продукція "Фармак" навіть вільно продавалася в "ДНР" і "ЛДНР".

А подружжя Безпалько, подейкують, у 1995 році примудрилося з таким розмахом кинути американських інвесторів (завдяки грошам яких завод вижив в 90-і), що питання було підняте на рівні віце-президента США і обговорювалося комісією "Кучма-Гор". Згідно з чутками, щоб уникнути пильного інтересу Інтерполу, подружжю нібито доводилося домовлятися на рівні РНБО і продати частину акції громаді Києва.

Коли у вас за спиною такий бекграунд, однією схемою менше, однією більше – ролі не грає. Ну помруть люди, якщо лікар буде некваліфікований, і призначить наш препарат без тих, що входять до міжнародних протоколів – ну що ж, людина смертна, і раптово смертна. Нічого особистого – просто бізнес. Можна заробити? Ми в справі!

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