Учені з Чикаго з'ясували, що 8 з 10 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 мають неврологічні симптоми.

Відповідне дослідження опубліковане у журналі Annals of Clinical and Translational Neurology. Зазначається, що вчені проаналізували анамнези більш ніж 500 пацієнтів з коронавірусом. З'ясувалося, що найчастіше хворі відчувають біль у м'язах.

Загалом, неврологічні симптоми виникали у 82% пацієнтів у будь-який період захворювання. 42% хворих відчували ці симптоми у разі появи перших ознак COVID-19, а ще 63% пацієнтів – під час госпіталізації.

Найчастішим неврологічним симптомом пацієнти називали біль у м’язах (45%) та головний біль (38%). Майже у третини хворих спостерігали енцефалопатію (незапальне ураження головного мозку) та запаморочення.

Дослідження також виявило, що лише 16% інфікованих мали спотворення смаку, а ще 11% – аносмію (повну або часткову втрату нюху).

Крім того, у дослідженні зазначено, що рівень смертності серед пацієнтів з енцефалопатією був набагато вищим порівняно з тими хворими, які не страждали від цього симптому – близько 22% проти 3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кашель, чхання і розмови можуть поширювати коронавірус через мікрокраплі, які здатні подолати відстань у 2,5 метра через повітря.