AstraZeneca оголосила про розробку вакцини проти нових штамів COVID-19

В англо-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca розраховують за 6–9 місяців розробити вакцину проти нових штамів COVID-19, зокрема британського і південноафриканського.

Про це пише The Guardian. Препарат цього виробника повинна отримати й Україна.

"Робота над варіантами вакцин почалася не сьогодні, вона стартувала тижні та місяці тому, як тільки було ідентифіковано нові типи вірусу... і в тому, щодо наступного покоління вакцин проти нових типів вірусу, ми націлені на клінічні випробування навесні", – заявив провідний дослідник компанії Мене Пангалос.

Нові препарати можуть бути доступні для вакцинації до осені 2021 роки, уточнив він.

Журналісти нагадали, що вакцина, розроблена AstraZeneca й Оксфордським університетом, показала ефективність проти "британського" штаму коронавірусу, однак ПАР тимчасово припинила її використання. Причиною послужила інформація про те, що препарат забезпечує мінімальний захист від південноафриканського варіанта COVID-19.

Водночас очікується, що щеплення все ж таки зможе захистити від тяжкого перебігу хвороби або летального результату.

Видання пише, що вакцина від AstraZeneca особливо важлива для бідних країн, тому що виробник, на відміну від Pfizer, погодився продавати її за собівартістю.

До того ж умови зберігання препарату не вимагають низьких температур, що спрощує процес доставки.

Як відомо, поставка в Україну вакцини AstraZeneca очікується наприкінці лютого, а перша партія налічуватиме 2,2 млн доз.

Як повідомив OBOZREVATEL, в інституті, від якого Україна чекає поставку вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, працюють над тим, щоб завантажити та відправити препарати в Україну.

Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, він особисто просив прискорити доставку.