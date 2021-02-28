Важливо пам‘ятати, що коли ви мандруєте з сім‘єю у вас має бути повноцінна аптечка!

Особливо це важливо при мандрівках закордон!

Чому це важливо?

Коли Ви прилітаєте в іншу країну чи мандруєте на авто чи поїзді, якщо у вас є потреба прийняти ліки - це може для вас стати складним квестом...

Не всі аптеки працюють у вихідні, після 18 години також важко знайти аптеку чи лікаря, бо у більшості країн ліки в аптеці без рецепту ви не отримаєте.

Я не рекомендую займатись самолікуванням, але у крайньому випадку ви можете зв‘язатись з лікарем в Україні, котрий знає вашу медичну історію і може порадити попередньо, що прийняти симптоматично, до моменту потрапляння до іноземного лікаря.

Тому доречі раджу знайти такого лікаря, можливо сімейного, який буде завжди з вами на зв‘язку.

Які ж ліки важливо мати в першу чергу?

Само собою не забувайте вдома тих ліків, які ви приймаєте постійно! Це насправді часто трапляється.

А так мої особисті рекомендації:

1. Нурофен або німесил.

2. З антибактерійних - азитроміцин, левофлоксацин, ніфуроксазид.

3. Омепразол, якщо у вас буває висока кислотність у шлунку.

4. Детралекс корисно при варикозі та геморої.

5. Дексаметазон в таблетках і хоча б одну ампулу - протиалергічний препарат.

6. Креон або мезим.

7. Ношпа таблетки.

8. Якщо у вас чи у дітей бувають отити (запалення вух) - отіпакс.

9. Мотиліум.

10. Бетаргін в саше.

11. Якщо були прояви подагри - аллопуринол або аденурік.

12. Пластир.

13. Вальтрекс.

Впринципі список ліків можна збільшувати, але ось цього переліку вам має бути достатньо для першої допомоги.

В коментарях порадьте з практики, які ліки вам стали у пригоді під час подорожі та поділіться власним досвідом!

Чому додав левофлоксацин?

Це зумовлено пандемією.

Також можна мати в запасі ксарелто для тих, кому більше 50 років.