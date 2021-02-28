Важливо пам‘ятати, що коли ви мандруєте з сім‘єю у вас має бути повноцінна аптечка!
Особливо це важливо при мандрівках закордон!
Чому це важливо?
Коли Ви прилітаєте в іншу країну чи мандруєте на авто чи поїзді, якщо у вас є потреба прийняти ліки - це може для вас стати складним квестом...
Не всі аптеки працюють у вихідні, після 18 години також важко знайти аптеку чи лікаря, бо у більшості країн ліки в аптеці без рецепту ви не отримаєте.
Я не рекомендую займатись самолікуванням, але у крайньому випадку ви можете зв‘язатись з лікарем в Україні, котрий знає вашу медичну історію і може порадити попередньо, що прийняти симптоматично, до моменту потрапляння до іноземного лікаря.
Тому доречі раджу знайти такого лікаря, можливо сімейного, який буде завжди з вами на зв‘язку.
Які ж ліки важливо мати в першу чергу?
Само собою не забувайте вдома тих ліків, які ви приймаєте постійно! Це насправді часто трапляється.
А так мої особисті рекомендації:
1. Нурофен або німесил.
2. З антибактерійних - азитроміцин, левофлоксацин, ніфуроксазид.
3. Омепразол, якщо у вас буває висока кислотність у шлунку.
4. Детралекс корисно при варикозі та геморої.
5. Дексаметазон в таблетках і хоча б одну ампулу - протиалергічний препарат.
6. Креон або мезим.
7. Ношпа таблетки.
8. Якщо у вас чи у дітей бувають отити (запалення вух) - отіпакс.
9. Мотиліум.
10. Бетаргін в саше.
11. Якщо були прояви подагри - аллопуринол або аденурік.
12. Пластир.
13. Вальтрекс.
Впринципі список ліків можна збільшувати, але ось цього переліку вам має бути достатньо для першої допомоги.
В коментарях порадьте з практики, які ліки вам стали у пригоді під час подорожі та поділіться власним досвідом!
Чому додав левофлоксацин?
Це зумовлено пандемією.
Також можна мати в запасі ксарелто для тих, кому більше 50 років.
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