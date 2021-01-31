Антитіла до коронавірусу можуть не вироблятися в "тихих" носіїв, – лікарі

У так званих "тихих носіїв" COVID-19 – тих, хто переніс інфекцію безсимптомно, – можуть не вироблятися антитіла до коронавірусу.

Такі хворі, як правило, не потрапляють до статистики, бо в цьому випадку людина не підозрює, що має недугу і не звертається до лікаря. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіли лікарі-інфекціоністи, розповідаючи про симптоми і форми перебігу коронавірусної інфекції.

"Досить багато таких випадків (безсимптомних форм перебігу COVID-19, – ред.). Вони часто не реєструються, тому що люди не звертаються, якщо у родині немає повторних випадків розповсюдження інфекції. Я думаю, що багато людей могли перенести COVID-19, навіть не знаючи цього", – сказав кандидат медичних наук Віталій Євтушенко.

Питання безсимптомного перебігу COVID-19 вивчається ще з початку пандемії, зокрема, інформував про такі випадки уряд Китаю, а також японські експерти з Університету Хоккайдо.

Оскільки різні дослідження дають різні висновки, то наразі інформація стосовно кількості безсимптомних випадків, за даними професора Оксфордського університету Карла Генегана, варіюється від 5% до 80%.

Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна погоджується, що випадки "непомітного" перебігу COVID-19 трапляються доволі часто. За її словами, в такому разі визначити, чи перехворіла людина, можна за допомогою аналізу крові на антитіла.

"Звичайно, що такий перебіг хвороби легший. Людина живе і навіть не здогадується, що є носієм коронавірусної інфекції. Без тесту це не визначити", – наголосила Менжуліна.

Основне завдання тестів – перевірити, чи людина перенесла захворювання, або, в разі щеплення, – чи сформувався в неї імунітет. При цьому медики застерігають: у випадку безсимптомного COVID-19 в організмі не завжди є антитіла.

"Ми знаємо, що на вірусну інфекцію реагують клітинний імунітет і гуморальний імунітет – це антитіла. Якщо є антитіла, то можна говорити, що організм людини переніс вірусну інфекцію. Однак бувають випадки, коли людина перехворіла, але антитіл немає", – зазначив лікар-інфекціоніст Віталій Євтушенко.

Тому, за словами лікаря, чи антитіла не сформувалися, чи вони не є такими важливими для протидії повторним зараженням, поки залишається питанням.

"Тобто в ситуації з COVID-19 є ще питання, чи наявність антитіл в організмі людини є єдиним показником наявності імунітету. Адже щодо інших інфекцій ми іноді теж бачимо ситуацію, що антитіл немає або їх досить мало, але при цьому організм добре реагує і людина не хворіє. Тоді спрацьовує інша ланка імунітету, так звана клітинна, яку ми не можемо простими способами перевірити. Можливо з COVID-19 буде подібна ситуація. Тут треба спостерігати за різними випадками", – сказав Віталій Євтушенко.

Ще одна загальновідома підступність коронавірусу – в тому, що на початку захворювання він маскується під ГРВІ та інші недуги.

Лікарі зазначають, що в дітей симптоми COVID-19 здебільшого слабші, а отже й перебіг хвороби легший, часто навіть безсимптомний.

"Справді, в дітей, по-перше, перебіг коронавірусної хвороби відбувається легше. Точно назвати співвідношення випадків легкого і важкого перебігу важко, тому що діти у випадку безсимптомного перебігу хвороби також часто не обстежуються. Відповідно важко провести статистику", – зазначив кандидат медичних наук Віталій Євтушенко.

У більшості випадків у разі інфікування симптоми помітні через 5 або 6 днів після контакту з вірусом. Інкубаційний період хвороби триває від 1 до 14 днів.

Лікування пацієнта з легкою формою перебігу хвороби може тривати в середньому два тижні. Для одужання осіб з важкою формою захворювання може знадобитися 3-6 тижнів.

Найбільш розповсюджені симптоми коронавірусної інфекції:

підвищена температура;

кашель;

втома;

слабкість;

втрата смаку та/або нюху (характерний симптом).

Симптоми, які можуть бути в разі важкого перебігу хвороби:

біль у грудях;

задишка;

утруднене дихання;

порушення життєво важливих функцій.

Також проявом коронавірусної хвороби можуть бути:

біль у горлі;

діарея;

кон'юнктивіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі зі Львова запатентували свою методику лікування COVID-19. Вони пропонують боротися з коронавірусом за допомогою внутрішньовенного введення спирту.