Причины слабой потенции в молодом возрасте

Бытует мнение, что нарушение эрекции встречается преимущественно в пожилом возрасте, и ее развитие связано с серьезными сосудистыми нарушениями, которые практически не поддаются лечению. Однако, согласно существующей статистике, патология наблюдается у многих молодых мужчин – каждый четвертый из обратившихся к врачу младше 40 лет.

Эрекция – сложный физиологический процесс, пенис представляет собой мягкотканевую анатомическую структуру, которая объединяет функции двух систем – половой и мочевыводящей. Для достижения нормальной эрекции пещеристые тела должны наполняться кровью, в результате этого орган увеличивается в размерах и выпрямляется.

В процессе эрекции задействованы разные анатомические компоненты, в т. ч. гладкие мышцы, нервная система, эндокринные факторы и кровеносные сосуды. Из головного мозга поступают электрические импульсы, что способствует высвобождению регуляторных веществ, оказывающих влияние на тонус сосудов пениса. По мере того, как пещеристые тела наполняются артериальной кровью, отмечается снижение интенсивности венозного оттока, благодаря чему эрекция поддерживается.

Очень уязвимы к патологии молодые мужчины, не имеющие необходимого сексуального опыта. Они не уверены в своих силах и боятся оказаться в положении, когда не смогут удовлетворить партнершу. Ситуация усугубляется даже от малейшего негативного опыта. Особенно сложно юношам, выросшим без отцов, поэтому вместо того, чтобы поделиться с кем-то проблемой, они предпочитают придумывать сексуальные успехи и хвастаться ими.

Дисфункция может возникать внезапно или постепенно, когда пенис без стимуляции теряет твердость. В таком случае говорят о развитии психогенной эректильной дисфункции – нарушении, не обусловленном соматическими заболеваниями. Для того чтобы не ухудшать положение, важно обратиться за специализированной помощью и пройти соответствующие обследования, исключив органические причины болезни.

Определенную сложность представляет выбор врача, который сможет помочь. Нередки случаи, когда при обращении к терапевту или урологу молодые люди получают еще более травмирующий опыт, поскольку не встречают понимания.

Также в группе риска по половому бессилию находятся асоциальные люди, предпочитающие виртуальный мир реальному. Обычно они не готовы тратить время на построение отношений с женщиной и выбирают регулярное самоудовлетворение и порнофильмы. При длительном сохранении этого образа жизни с высокой долей вероятности можно предположить раннее развитие психогенной эректильной дисфункции.

Наиболее простым и эффективным лечением патологии является медикаментозная терапия ингибиторами ФДЭ-5. Один из современных препаратов с улучшенным фармакологическим профилем – Аваналав.

Благодаря его воздействию стимулируется высвобождение оксида азота и усиливается его действие, что способствует наступлению и поддержанию эрекции на нормальном уровне.

Аваналав можно принимать как по требованию, так и систематично. Терапия непосредственно перед половым актом позволяет почувствовать себя более уверенно. Действие лекарства развивается очень быстро – примерно через 15-30 минут. Если есть опасения того, что прием препарата непосредственно перед близостью нарушит естественность процесса, рекомендуется проводить терапию ежедневно.

Эффективно дополнять медикаментозное лечение консультацией у психолога. Это помогает понять негативное влияние на эрекцию постоянного беспокойства и напряжения, избежать развития депрессии, минимизирует вероятность появления суицидальных мыслей, связанных с невозможностью найти свою любовь и завести семью.

Современный образ жизни часто не способствует как физическому, так и психическому здоровью, что негативно отражается в том числе и на половой функции. При появлении первых признаков расстройства рекомендуется пересмотреть рацион питания, отдавая предпочтение свежим здоровым продуктам, отказаться от алкоголя и курения. Немаловажное значение для синтеза тестостерона играет физическая активность, рациональное чередование работы и отдыха, полноценный сон.

Прием Аваналава помогает не только восстановить эректильную функцию, но и избавиться от страха и неуверенности в себе. Также важно перестать стараться соответствовать чужим стереотипам, освободиться от деструктивных переживаний и снизить уровень ожиданий до реального.

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