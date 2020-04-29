Основные методы диагностики нарушений эрекции

Врачу общей практики часто бывает сложно назначить адекватное лечение эректильной дисфункции, в результате чего многие пациенты так и не получают необходимую помощь. Это связано с тем, что патология может иметь различные причины – психологические проблемы, болезни эндокринной и сердечно-сосудистой системы, анатомические изменения полового члена. Часто встречаются ситуации, когда органическая причина усугубляется психогенной, связанной со снижением самооценки из-за неудачного полового контакта.

Чтобы определить первичные причины эректильной дисфункции, требуется комплексное обследование, которое позволит провести оценку всех составляющих механизма эрекции. Иногда может потребоваться помощь не только уролога и андролога, но и невропатолога, кардиолога, эндокринолога, психотерапевта.

Как и в любом другом случае, обследование начинается со сбора анамнеза. Он включает физикальное обследование половых органов и заполнение анкеты – опросника МИЭФ (Международный индекс эректильной дисфункции).

Для определения кровообращения в половом члене используется допплерография. Она позволяет выявить недостаточность артериального притока и веноокклюзионного механизма, хотя специфичность этого исследования составляет примерно 50-70%.

Даже в случаях очевидной психогенной этиологии заболевания важно исключить органические причины, для этого необходимо определить, бывают ли спонтанные ночные эрекции и как часто: если дисфункция является следствием соматической болезни, то их качество и количество снижено. Также информативным является тест с введением вазодилататоров.

В некоторых случаях в проведении длительной диагностики нет необходимости. Так, нарушением половой функции обычно сопровождается сахарный диабет. Это довольно распространенная причина, в общей структуре больных она занимает примерно 35-45% от всех случаев. Заболевание диагностируется у мужчин вне зависимости от возраста и национальности. В случаях, если сахарный диабет возникает в раннем детском возрасте, то существует высокий риск развития эректильной дисфункции к началу половой жизни.

Необходимость при выявлении причин проверить на скрытое течение сахарного диабета связана с тем, что импотенция часто является его первым симптомом и может предшествовать появлению иных осложнений.

Сахарный диабет, наряду с другими факторами риска – гиподинамией, артериальной гипертензией, курением, дислипидемией, оказывает негативное влияние на сосуды как полового члена, так и сердца. Поэтому нередки случаи, когда во время обследования выявляется безболевая ишемия миокарда.

Не исключена вероятность того, что эректильная дисфункция связана не с болезнью, а с приемом некоторых лекарственных средств – гипотензивных препаратов, транквилизаторов, гормональных медикаментов. Также иногда причиной патологии становятся хирургические вмешательства, травмы, лучевая терапия.

При невозможности получить адекватную медицинскую помощь можно провести самодиагностику. Психологическая импотенция характеризуется внезапным началом, чаще всего ее появление связано с какими-либо негативными событиями, при этом обычно эрекция индуцируется эротическими фантазиями. При органической этиологии нарушение имеет постепенное начало, его сопровождает отсутствие ночных спонтанных эрекций.

Сегодня наиболее оптимальной терапией признаны пероральные ингибиторы ФДЭ-5. Обычно они назначаются врачами общей практики, единственная их опасность состоит в том, что после улучшения пациенты часто отказываются от полноценной диагностики.

Среди аналогов выделяется препарат Аваналав, который обеспечивает раннее начало действия, легкость наступления эрекции и хорошую переносимость. При этом он эффективен как при органической, так и при психогенной этиологии болезни. В зависимости от предпочтений, препарат можно принимать непосредственно перед половым актом или постоянно, не опасаясь за развитие побочных эффектов.

В большинстве случаев эректильная дисфункция является корректируемым нарушением, чем раньше будет выявлена причина ее развития, тем быстрее можно провести адекватное лечение. Результаты многих клинических исследований говорят о том, что усилить эффективность терапии можно изменением образа жизни: положительное влияние на течение патологии оказывают занятия спортом, правильное регулярное питание, отказ от вредных привычек.