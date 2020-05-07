Поліноз: реакція на пилок

Пора цвітіння може викликати не тільки приємні асоціації. Скажімо, в алергіків. Крім того, ситуація загострюється через схожість симптомів полінозу з вірусними інфекціями. Як розпізнати проблему в дітей і до кого звертатися?

Катерина КОВБАСКО, кандидат медичних наук, дитинолог, дитячий алерголог медичної мережі "ДОБРОБУТ"

Якщо у вашої дитини підвищилася температура тіла, з’явився кашель чи задуха, раджу не зволікати та відразу вернутися до фахівця, аби лабораторно визначити збудник хвороби. Самостійне визначення причини може ускладнити ситуацію.

Поліноз або сезонна алергія – це захворювання слизових оболонок, збудником якого є пилок рослин, що запилюються вітром. Імунна система алергіка сприймає його, як чужорідний вірус. До сезонної алергії найбільш схильні діти після трьох років й підлітки, бо їхні слизові надчутливі до зовнішніх подразників. До речі, в дорослих проблема загострюється після 35 років. Головна причина розвитку полінозу – генетика. Якщо один із батьків алергік, імовірність, що дитина успадкує проблему, досить велика. Крім того, до полінозу може призвести тривалий контакт з алергеном. Приміром, великий відсоток українців-алергіків страждає через цвітіння амброзії, яка швидко поширилася з південних територій всією країною.

Квітучі періоди

Країни з помірним кліматом, до яких належить Україна, мають три хвилі загострення полінозу:

березень-травень – квітнуть букоцвіті дерева: береза, вільха, ліщина, дуб;

червень – середина липня – розмаїття лугових трав. Цікаво, що цієї ж пори цвіте тополя, тому люди помилково вважають, що причиною всіх бід є саме це безневинне дерево. А насправді алергію спричиняє пилок лугових рослин, який осідає на тополиний пух;

середина серпня – початок вересня – активне цвітіння амброзії та полину.

Звісно, ці періоди умовні, бо концентрація пилку в повітрі прямо залежить від погодних умов. Скажімо, тепла зима й рання весна можуть сприяти ранньому пробудженню дерев, тому вже в лютому алергік відчуватиме неприємні симптоми. А тепла суха осінь може подовжити період цвітіння амброзії, тоді підвищена концентрація в повітрі її пилку триватиме до пізньої осені.

Ознаки полінозу

Загалом алергія вражає респіраторну систему та слизову очей. Тож у алергіка чекайте на такі симптоми – нежить, чхання, активне сльозовиділення, кашель, свербіж очей та носа. Схоже на ГРВІ? Так. Тому дуже важливо правильно встановити діагноз і не лікувати поліноз противірусними засобами. На користь алергії говоритиме той факт, що загальний стан дитини не погіршився: апетит у нормі, температури немає, а симптоми не ускладнюються або й періодично зникають.

Алгоритм дій

Хоча пилок рослин життю дитини не загрожує, однак може неабияк погіршувати самопочуття. Втім, допомога їй має бути адекватною. Наприклад, деякі батьки, не знаючи справжньої причини алергії, починають накладати вето на деякі продукти або й ізолювати дитину від зовнішнього світу. Такі радикальні заходи не лише не ефективні, а й завдають шкоди. Тому важливо вчасно звернутися до лікаря-алерголога та пройти потрібні дослідження. Найефективніші сучасні методи діагностики:

шкірні проби – допоможуть виявити алерген;

аналіз крові (ІФА) – покаже наявність антитіл до вірусних збудників.

Нерідко лікар призначає одразу обидва методи діагностики, щоб остаточно впевнитися в діагнозі та виявити походження алергену.

Що робити?

Щодо лікування полінозу в підлітковому віці спеціалісти радять застосовувати аналогічні до дорослих заходи. Вони можуть бути двох видів: неспецифічними або специфічними:

Неспецифічні. Це застосування антигістамінних препаратів, які не залежать від конкретного алергену та виписуються задля профілактики до початку сезону цвітіння. А якщо алергія вже далася взнаки, додатково призначають симптоматичне лікування.

Специфічні. Мається на увазі ін’єкційне введення певних доз конкретного алергену з певним часовим інтервалом, що допомагає організму звикнути до "ворожого" агента. Таким методом можна позбутися полінозу надовго, іноді й назавжди.

У 80 % випадків алергія проявляється у вигляді гострих реакцій і лише у 20 % поліноз переходить у хронічну форму.

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