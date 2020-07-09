На Херсонщині туристку з Києва вкусив смертельно небезпечний павук

На острові Джарилгач у Херсонській області відпочивальницю вкусив отруйний павук каракурт.

Як пише "Голос України", 32-річна жінка прибула в Скадовськ із Києва, після чого вирушила до острова. Там вона ходила босоніж піщаними дюнами, і каракурт укусив українку за ногу.

Жінка відчула різкий пекучий біль – характерна реакція на отруту цього виду комах. Її довелося негайно евакуювати в Скадовськ на зворотну сторону Джарилгацької затоки. Українку відвезли в районну лікарню.

Зазначається, що в Херсонській області давно помітили каракуртів, щоліта тут фіксують по кілька атак отруйних павуків на людей.

В основному люди страждають у результаті власної необережності, працюючи в полі чи на городі без закритого взуття, або коли заходять вглиб дюн. Однак, каракурти можуть пробиратися і в будинки або господарські побудови, тому експерти рекомендують захищати вхідні двері та вікна протимоскітною сіткою.

Додамо: отрута каракуртів (рід чорної вдови) дуже небезпечна й у важких випадках при відсутності медичної допомоги може призвести до летального результату через 1-2 дні після укусу.

Укус каракурта можна порівняти з уколом голкою. У цьому місці виникає різкий біль, з'являється й швидко зникає червона пляма. Через 10-15 хвилин можуть виникнути сильні болі по всьому тілу (область живота, попереку, грудей), відчуття "мурашок", оніміння ніг. Нерідко спостерігається запаморочення, головний біль, посиніння шкіри обличчя, поверхневе дихання. Настає сильне психічне збудження, можуть бути судоми, втрата свідомості, задуха.

При укусі каракурта необхідно звернутися за медичною допомогою. Смертність від його укусу, за підрахунками вчених, становить приблизно 4%, а отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії, проте при укусі в жертву її потрапляє набагато менше.

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