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/ Алергологія

Алергія на вакцину від COVID-19: що кажуть експерти

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Вакциною від коронавірусу на основі мРНК безпечно робити щеплення людям, у яких є харчова або лікарська алергія.

Про це заявила група експертів-алергологів з Массачусетської лікарні загального профілю, передає MedicalХpress.

З початку імунізації населення препаратами компаній Pfizer/BioNTech та Moderna були зафіксовані випадки алергічної реакції на вакцини. Регулюючий орган Великобританії рекомендував людям з алергією уникати вакцинації від COVID-19. Пізніше, після перевірки даних, американське FDA рекомендувало не робити щеплення особам з важкою алергічною реакцією на один з компонентів препарату. У CDC вважають, що після щеплення потрібно 15 хвилин поспостерігати за людиною, щоб виявити можливі реакції організму.

Фахівці проаналізували наявну інформацію і сформулювали рекомендації щодо вакцинації людей з алергією в анамнезі. Вони також запропонували покрокову інструкцію, як отримати другу дозу препарату, коли на першу була реакція. Вони підкреслили, що алергічні реакції на вакцину є вкрай рідкісним явищем, проте для спокою радять проконсультуватися у свого алерголога.

Вчені запевняють, що вакцина від COVID-19 безпечна для людей з алергією на харчові продукти та лікарські препарати.

MedOboz раніше повідомляв, що американська компанія Moderna опублікувала дані випробувань своєї вакцини від COVID-19. Вони свідчать про те, що вакцина може запобігти симптоматичній інфекції в 94% випадків.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Теми
алергія Коронавірус
Тег
Вакцина від коронавірусу
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