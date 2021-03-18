Угловатый "круглый стол" по фармрынку: АМКУ штрафует, не вникая в детали

Антимонопольный Комитет Украины провел 12 марта в собственном главном офисе и в онлайн-режиме "Круглый стол с участниками фармацевтического рынка по предотвращению недобросовестным практикам в рекламе лекарственных средств"

Это мероприятие с любопытством ожидали и участники фармацевтического рынка, и СМИ. Ведь с начала пандемии АМКУ несколько раз громко "встяхнул" фармрынок, сообщив о своих расследованиях действий ряда фармкомпаний, которые, по мнению Антимонопольного, воспользовались панической ситуацией для продвижения своих препаратов.

Тема обещала быть горячей и интересной. Однако как раз от резонансных тем руководство АМКУ старалось уходить. И это выглядело странно.

Вообще было много странностей.

На коронавирусы не действует ничего?

Напомним, что пандемический "крестовый поход" АМКУ начался со скандально известных обязательных для исполнения рекомендаций АМКУ "…не распространять рекламу о лекарствах, которые якобы могут лечить коронавирус", которые появились в начале 2020 года.

Странность уже в том, что АМКУ не объяснил своей основной позиции, базирующейся на категорическом утверждении – никакие лекарства не могут действовать на коронавирусы. Именно на этой мантре базируются громкие расследования АМКУ, касающиеся пандемической темы.

Впрочем, объяснения и быть не может - ни в одном нормативном акте, на который мог бы ориентироваться Комитет, не указано, что на коронавирусы не может действовать ни одно вещество на Земле. Коронавирусы существовали задолго до "пандемического" 2020 года - они вызывали ОРВИ, в том числе, эпидемии, пандемии. С ними боролись, причем с помощью лекарственных средств. Вирусы всегда были и есть объектом для работы ученых, врачей, фармацевтов. А уж никак не антимонопольных органов.

Но именно 2020 году АМКУ вдруг занялся наукой и пришел к выводу о том, что коронавирусы вообще ничем не лечатся.

После чего сообщил всей стране, что упоминать коронавирусы в одном тексте с названиями лекарственных средств он запрещает.

Может, в руководстве АМКУ имеются научные данные, подтверждающие эту теорию? Кто, в таком случае, их автор?

Ученые не нужны?

Так вот - вторая странность в том, что для подтверждения своих научных выводов, АМКУ, по признанию заместителя главы АМКУ Дарьи Чередниченко на Круглом Столе (и по материалам судебных разбирательств с Комитетом) ни разу не привлек ни одного вирусолога, инфекциониста, эпидемиолога для подтверждения своих выводов о том или ином нарушении со стороны фармкомпаний.

При этом, кстати, в Законе об Антимонопольном комитете его сотрудникам 17 раз предписывается не решать наукоемких вопросов самим, а привлекать экспертов (в статьях 7,14,16,17,23 и 26).

А была ли реклама?

Третья странность, состоит в том, что объект самого громкого в контексте пандемии расследования АМКУ – противовирусный препарат прямого действия Протефлазид - вообще не рекламировался. Это рецептурный препарат, их рекламировать запрещено – и эту норму закона производитель (НПК "Экофарм") не нарушал. Что признает и АМКУ!

Тогда в чем же дело?

Причина, по которой АМКУ инициировал расследование и в конце-концов решил оштрафовать производителя, так и осталась невыясненной. А этот вопрос, от обсуждения которого в ходе Круглого Стола руководство АМКУ тщательно уходило, выглядит ключевым

Потому что репрессивное решение АМКУ касалось научной публикации об исследованиях действия "Протефлазида" на коронавирус гастроэнтерита свиней (именно так – о САРС даже речи не было!) – притом публикации, подтвержденной Академией Медицинских Наук Украины.

Имеет ли право АМКУ выносить суждения о том, что научная публикация является "неправдивой" и привела к неправомерной выгоде для его разработчика-производителя – и штрафовать за это?

Суд, в котором компания "Экофарм" оспорила штраф АМКУ, установил, что такого права у АМКУ нет.

Кто и на что жаловался?

Наконец, четвертая странность – для решений АМКУ относительно конкретных компаний должен быть заявитель жалобы в АМКУ на нарушение антимонопольного законодательства (почти всегда это компания-конкурент, обнаружившая нарушение другим игроком рынка; но может быть и орган власти, и сознательный потребитель).

Однако наша редакция, изучив выложенные в открытый доступ материалы – решение АМКУ и решение суда первой инстанции по иску "Экофармом" к АМКУ, обнаружила: жалобы на упоминания "Протефлазида" никем из конкурентов, контролирующих органов или рядовых потребителей, не подавались.

При этом трудно предположить, что научный отчет профильного института эпидемиологии и инфекционных болезней Академии Медицинских Наук, опубликованный на сайте производителя под грифом "только для врачей" случайно прочитали (и поняли!) сотрудники АМКУ, которые по заявлению его же представительницы на Круглом столе, ничего не понимают в "ингибировании РНК-полимеразы".

Однако это не помешало АМКУ инициировать расследование, обвинить "Экофарм" в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафовать!

Имеет ли право АМКУ штрафовать компании и в том случае, когда вовсе не было спора, в который его пригласили арбитром? В Законе об АМКУ такие формы его работы не упомянуты.

Поэтому сам собой напрашивается вывод, что кто-то из участников фармрынка все-таки подал жалобу – но "негласно". И тут АМКУ выступил в роли инструмента конкурентной борьбы. Конечно, это всего лишь предположение, которое, однако становится довольно выпуклым с учетом следующего факта, о котором ранее сообщали СМИ. А именно: заместительница председателя АМКУ Дарья Чередниченко – которая, в частности, вела упомянутый Круглый стол и, похоже, участвует в принятии решений регулятора по фармрынку – замужем за топ-менеджером одной из крупнейших в Украине фармкомпаний.

Конфликт интересов? "Нет, не слышали".

Имитация – наше все

Вернемся к Круглому столу в АМКУ 12 марта.

На нем обсуждалось несколько вопросов, связанных с формулировками в рекламе лекарств – такими как "быстродействие", "помогает лучше других" и им подобными.

Здесь тоже обнаружилась странность – обсуждались, по сути, рекламные формулы, допустимость или недопустимость которых давно определена в Законах Украины "О рекламе" и "О лекарственных средствах".

По сути, участникам рынка предложили говорить о вещах, которые не подлежат обсуждению. Однако в ответ на это замечание, представительница Комитета ответила, что разговор проходит на территории АМКУ, где играют роль не Законы о рекламе и о лекарственных средствах, а законодательство о конкурентной борьбе и об Антимонопольном комитете.

Юридически такая позиция выглядит, мягко говоря, непрофессионально. Согласно этой логике, бывает реклама препаратов, подпадающая при оценке ее законности, не под Закон о рекламе или Закон о лекарственных средствах, а под некие другие нормативные акты, удобные в работе Антимонопольного комитета.

Ставшее очевидным на Круглом столе незнание сотрудниками АМКУ "фармацевтических" глав Закона о рекламе и Закона о лекарственных средствах, могло бы вызвать гомерический хохот – если бы из этого незнания не проистекали семизначные числа штрафов, запреты и репутационные удары.

Так можно ли поставлять препараты бесплатно?

Вопреки явному уходу сотрудников АМКУ от острых тем, в ходе Круглого стола все-таки всплыл довольно резонансный вопрос. Известно, что производителю "Протефлазида" АМКУ поставил в вину не только научную публикацию, но и факт массовой бесплатной гуманитарной (благотворительной) поставки этого препарата в больницы в 2020 году.

По мнению АМКУ, это привело к выигрышной позиции "Протефлазида" перед конкурентами.

Вопрос - о какой "выгоде" можно говорить в отношении рецептурного препарата, который люди покупают только тогда, когда им его выписал врач, руководством АМКУ был проигнорирован.

Впрочем, объяснить логику АМКУ в этом фрагменте вообще невозможно, так как ни в одном законе Украины не написано, что благотворительная помощь в виде отечественных лекарственных препаратов по просьбе медучреждений нарушает принципы здоровой конкуренции (это иностранные товары могут подпасть под антидемпинговые меры, отечественные – нет).

На Круглом столе президент "Экофарма" Анатолий Новик указал заместительнице главы Комитета на эту коллизию. И тут случилось неожиданное – прозвучал ответ: "Вы можете передавать лекарственные препараты в виде благотворительной помощи!".

То есть фактически АМКУ устно разрешил то, за что несколькими месяцами ранее оштрафовал фармкомпанию? Пожалуй, это одна из главных странностей, ибо слова, как говорится, к делу не пришьешь. В своем Решении АМКУ пишет однозначно: "…отримання безкоштовної гуманітарної допомоги у вигляді надання Засобу, може свідчити про стимулювання зацікавленості Товариством невизначеного кола осіб… Такі заходи можуть вплинути на наміри щодо придбання (замовлення) Засобу саме у Товариства".

Естественно, после такого пассажа, "Экофарм" был вынужден свернуть свою гуманитарную программу, что вызвало ряд протестов со стороны медучреждений. И хотя суд первой инстанции с логикой АМКУ не согласился, Решение Комитета все еще в силе, а это значит, что гуманитарные поставки препарата в больницы заблокированы.

Почему же позиция АМКУ так резко изменилась? И не стоит ли Комитету как-то формализовать свое внезапное "прозрение"? Скажем, официально сняв эти претензии к "Экофарму"?

Эти вопросы, как и множество других "неудобных" тем, сотрудники АМКУ проигнорировали.

Еще одна примета этой "игры в демократию": журналисты, аккредитованные на этом мероприятии и присутствовавшие в онлайн-режиме, не получили ответа ни на один вопрос, заданный в чате.