Ученый заявил об отдельном штамме коронавируса в Украине

Директор Института биохимии имени Палладина академик Сергей Комиссаренко заявил о том, что в Украине распространился отдельный штамм коронавируса – он менее заразный, чем тот, что появился в Британии.

Такое мнение ученый выразил в интервью изданию "Факты". Однако научно доказать это нельзя, поскольку в нашей стране исследования генома возбудителя COVID-19 не проводятся, уточнил он.

"Поэтому неизвестно, чем "наш" вариант отличается от "британского" или "американского". Но если действительно в Украине менее заразный штамм, то это является важной причиной снижения у нас количества случаев заболевания", – отметил Комиссаренко.

На снижение роста заболеваемости COVID-19 в нашей стране также повлияло проведение нескольких карантинных мероприятий, считает он.

"В странах Западной Европы положение иное — там вторая волна пандемии. Особенно большой рост заболеваемости в Великобритании. На мой взгляд, это связано с появлением нового штамма коронавируса. Он более контагиозный (заразный), чем предыдущий. Новый штамм стал доминирующим в Лондоне и на всем юге Англии. Он быстро распространяется на остальной части Великобритании и уже проник в страны континентальной Европы и в США", – сказал Комиссаренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по исследованиям ученых, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии, на 54% заразнее обычного, однако не является более серьезным и смертельным.

Также новую разновидность возбудителя инфекции обнаружили в Южно-Африканской Республике, ей дали обозначение 501.V2. В ВОЗ заявили, что указанные разновидности отличаются друг от друга и являются разными вариантами COVID-19.

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