Ученый раскрыл происхождение СПИДа: найден возможный первый ВИЧ-инфицированный

Профессор Жак Пепин, эпидемиолог из Университета Шербрука в Канаде предположил, что первым человеком, инфицированным ВИЧ, стал голодающий солдат времен Первой мировой войны.

По его словам, тот заразился в Камеруне, когда охотился на шимпанзе. Об этом ученый написал в переизданной книге "Истоки СПИДа" (впервые вышла в 2011 году), а свою новую гипотезу вкратце пояснил в недавнем интервью DailyMail.

Отмечается, что Пепин десятилетиями пытался выяснить происхождение этой инфекции, с тех пор как работал терапевтом в Заире (сегодня Демократическая Республика Конго) в 1980-х. В первом издании "Происхождение СПИДа" он пришел к выводу, что ВИЧ, вероятно, впервые подхватил камерунский охотник в начале ХХ века, а затем распространился в Леопольдвиль, ныне известный столица Конго Киншаса.

Ученый попытался раскрыть происхождение СПИДа

В пересмотренной версии этой гипотезы профессор уже утверждает, что "нулевой пациент" был не местным охотником, а голодающим солдатом, вынужденным в 1916 году охотиться на шимпанзе в поисках пищи в лесу.

"Во время Первой мировой войны у Германии было несколько колоний в Африке, и союзные войска решили вторгнуться туда. Камерун был захвачен британскими, бельгийскими и французскими солдатами с пяти направлений. По одному из маршрутов вторжения 1600 солдат вышли из Леопольдвиля вверх по реке Конго и ее притоке Сангер, прежде чем добраться до конечного пункта назначения в Камеруне. Этот путь привел их в отдаленный город Молунду, которое, как предполагали предыдущие исследования, было местом самой первой ВИЧ-инфекции. Солдаты провели там три-четыре месяца, прежде чем двинуться вперед. Главной проблемой для них там были не пули врага, а голод", – рассказал Пепин.

Жак Пепин считает, что инфекция ВИЧ зародилась в одной из колоний в Камеруне в период Первой мировой войны

Он отметил, что нормальное население всего юго-восточного региона Камеруна в 1920-х годах составляло около 4000 человек, живущих за счет некоторых культур и мяса диких животных. Эти люди бежали, когда прибыли солдаты – из-за их зверской репутации как "убийц городов" и безжалостных насильников женщин. В результате у солдат вскоре закончилась еда, и они полагались на припасы, отправленные рекой из Браззавиля и Леопольдвиля. По оценке профессора, ежедневные походы за едой на расстояние до 25 миль с грузом весом 25 кг и недостаточное питание привели к гибели половины этих людей. Проблемы с материально-техническим обеспечением вынудили солдат отправиться в лес, чтобы охотиться за животными, которые можно было съесть.

"Моя гипотеза заключается в том, что один из солдат заразился во время охоты в лесу. При резке убитого шимпанзе человек получил травму, которая заразила его вирусом. В конце концов солдат после войны вернулся в Леопольдвиль и, вероятно, запустил самую первую передачу ВИЧ там", – говорит профессор Пепин.

Он считает, что как только вирус проник в человеческую популяцию, он сначала распространялся медленно. А колониализм, голод и проституция помогли создать продолжающуюся эпидемию СПИДа.

В 1960 году Конго сбросило оковы европейского колониализма, вызвав приток беженцев и мигрантов в регион.

Профессор считает, что голодный солдат времен Первой мировой войны был вынужден охотиться на шимпанзе в поисках пищи – это его теория "вырезанного солдата"

"Тем не менее город Леопольдвиль оказался идеальной средой для распространения ВИЧ, поскольку он создал неравномерный гендерный разрыв: на каждую женщину приходилось десять мужчин. Это привело к бедности и повальной проституции. Именно тогда, в 1960-х годах, передача инфекции половым путем ускорилась. В течение нескольких лет вирус был реэкспортирован в США, где он распространился среди геев и потребителей инъекционных наркотиков, а оттуда попал в Западную Европу", – подытожил доктор Пепин рассказ о цепочке передачи ВИЧ и зарождения СПИДа.

Справка: предыдущие исследования показали, что вирус обезьяньего иммунодефицита (SIV) у шимпанзе впервые передался людям в Юго-Восточном Камеруне в начале ХХ века. Он может быть фатальным для шимпанзе, и является точно таким же, как ВИЧ, единственная разница между ними – это хозяин, внутри которого он живет.

То, что человек стал ВИЧ-инфицированным, еще не означает, что у него СПИД

ВИЧ является примером зоонозной передачи, при которой патоген может передаваться от одного вида к другому, например, птичий грипп, коровья оспа и новый COVID-19.

СПИД унес более 33 миллионов жизней, а против его возбудителя, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), до сих пор не найдена вакцина. Лекарства, предотвращающие передачу вируса, теперь легко доступны во многих странах, однако каждый год им все равно инфицируются по несколько миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые успешно протестировали препарат каботегравир, который работает как краткосрочная вакцина против ВИЧ.

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