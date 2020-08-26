Ученые заявили об аномальном поведении иммунных клеток при COVID-19

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили аномальное поведение специфических иммунных клеток в крови больных коронавирусом.

По их мнению, вероятно, оно может быть причиной опасных осложнений при COVID-19. Об этом говорится в научной статье о результатах исследования на портале MedicalXpress.

Отмечается, что специалисты проанализировали образцы крови 27 больных с умеренной (10 пациентов) и тяжелой (17 человек) коронавирусной инфекцией. В качестве контрольной группы использовались образцы 17 здоровых людей.

Ученые указали на возможную причину опасной формы COVID-19

Выяснилось, что при заражении COVID-19 цитотоксичные лимфоциты, которые именуют натуральными киллерами (NK-клетками) рано активируются, но при этом функционируют по-разному в ходе тяжелого и умеренного течения коронавируса.

Ученые подчеркнули, что в NK-клетках тяжелых пациентов, как правило, они обнаруживали более высокую экспрессию белков перфорина (NKG2C и Ksp37). По их мнению, это отражает высокий уровень адаптивных "натуральных киллеров".

Исследователи предполагают, что адаптивные NK-клетки способны боле эффективно убивать клетки-мишени для вируса по сравнению с другими.

Издание пишет, что пока ученые только изучают, в какой именно степени иммунный ответ, опосредованный NK-клетками и наблюдаемый у критически больных COVID-19, может способствовать тяжелой форме этого заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые отметили, что клетки человеческой иммунной системы способны сохранять информацию коронавирусе, поэтому в будущем они смогут снова отражать атаку этой инфекции.