Американские дантисты сообщили, что количество пациентов с трещинами в зубах выросло на 30%

Из-за стресса, связанного с коронавирусом, у людей могут возникать проблемы с зубами

Еще одним последствием коронавируса COVID-19 для организма человека может быть изменение качества зубов.

Такими наблюдениями поделился доктор Тодд Бертман, дантист из Нью-Йорка, пишет MedicalXpress. По его словам, после COVID-19 на зубах могут появится большие неприятные трещины.

"В последнее время я видел много сломанных зубов, которые пришли в негодность после появления на них трещин – и таких было намного больше, чем обычно", – сказал он.

Ученые заметили новое последствие коронавируса

С коллегой согласна Авина Паранджпе, профессор эндодонтии в Школе стоматологии Вашингтонского университета. По ее словам, количество пациентов с трещинами в зубах в последние месяцы значительно выросло.

"Учитывая количество случаев, которые мы наблюдали в университете и на практике, я бы сказала, что их количество увеличилось на 30-35%", – отметила Паранджпе.

Бертман и Паранджпе объяснили эту тенденцию повышением уровня стресса во время пандемии.

"Стресс является основной причиной увеличения процента трещин на зубах", – сказал Паранджпе.

Как сообщал OBOZREVATEL, у двух инфицированных коронавирусом врачей из Центральной больницы Уханя (Китай) болезнь спровоцировала резкий гормональный сбой и потемнение кожи.

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