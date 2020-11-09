Ученые выяснили пользу витамина D для профилактики COVID-19

И выявили "поразительную корреляцию между тяжестью заболевания и широтой"

Они проанализировали отчеты о смертях и выздоровлении от коронавируса

Дефицит витамина D в организме человека может привести к более тяжелому течению коронавирусной инфекции.

К такому выводу пришла группа ученых-медиков из Великобритании. Об этом пишет Express, подчеркивая, что их исследовательская работа еще не прошла рецензирование.

Тем не менее, специалисты изучили ежедневную статистику по COVID-19 и выявили "поразительную корреляцию между тяжестью заболевания и широтой". Так, по их словам, в северном полушарии, где сезонная нехватка витамина D распространена больше, чаще регистрируются и тяжелые случаи коронавируса.

Медики оценили влияние нехватки витамина D на течение COVID-19

Как заявил доктор Гарет Дэвис, для полноценной экспертной оценки ему и коллегам нужен как минимум год исследований. Однако он уверен, что доминирующим фактором риска тяжелого течения болезни служит именно нехватка витамина D.

"Вирус SARS-CoV-2 нацелен на белковый шип на поверхности клеток, который называется ACE2, он способен истощать белок и вызвать "цитокиновый шторм" (реакцию, при которой в крови резко возрастает уровень цитокинов, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма). Это убивает людей", – пояснил ученый, добавив, что помочь предотвратить это способен витамин D.

Он уточнил, что рекомендованную Национальной службой здравоохранения Великобритании ежедневную дозу витамина D нужно увеличить, и это должно войти в "глобальную стратегию борьбы с пандемией".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины академик Сергей Комиссаренко рекомендовал употреблять витамин D3 для профилактики организма после перенесенного коронавируса.

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