Ученые вырастили искуcственные легкие и отследили, как размножается COVID-19

Кроме того, они детально изучили поведение тканей организма в борьбе с вирусом

Ученые вырастили в лаборатории модель искусственных легких и специально заразили их COVID-19, чтобы выяснить, как человеческий орган борется с опасным возбудителем болезни.

Ученые выяснили, как COVID-19 развивается в легких. Источник: gazeta.ru gazeta.ru

Как пишет The Indian Express, итоги двух исследований были обнародованы в журнале Cell Stem Press. Одно из них было проведено южнокорейскими и британскими биологами при участии Кембриджского университета, а второе – командой из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины (США).

В обоих экспериментах ученые наблюдали, как вирус повреждает альвеолы ​​в легких – ​воздушные мешочки, похожие на шарики, которые поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Именно повреждение альвеол вызывает пневмонию и острый респираторный дистресс – главную причину смерти при COVID-19.

В процессе эксперимента команды исследователей вырастили "минилегкие" из стволовых клеток, похожие на самые глубокие части легких, которые атакует коронавирус. Они называются ячейками AT2.

Ученые вырастили искусственные легкие для исследования COVID-19. Источник: The Indian Express

Именно эти ячейки ученые из Великобритании и Южной Кореи перепрограммировали обратно на их более раннюю стадию стволовых клеток. Таким образом биологи получили альвеолярные трехмерные структуры, имитирующие поведение основной ткани легкого. Когда 3D-модели подверглись воздействию COVID-19, вирус начал быстро размножаться.

Через шесть часов клетки начали вырабатывать интерфероны – белки, которые действуют как предупреждающие сигналы для соседних клеток. Через 48 часов клетки начали сопротивляться. А через 60 часов после заражения некоторые альвеолярные клетки начали распадаться, что привело к их гибели и повреждению тканей.

Во втором исследовании, проведенном клеточным биологом Университета Дьюка Пурушотхамой Рао Татой, команда получила одну клетку легкого, которая размножилась на тысячи копий и создала структуру, напоминающую дыхательные ткани легкого человека. После заражения вирусом модель показала воспалительную реакцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, что на ранних стадиях COVID-19 компьютерная томография легких показывает не бактериальную пневмонию, а отек, вызванный накоплением гиалуроновой кислоты.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!