Ученые назвали возможную причину высокой заразности британского коронавируса-мутанта
Ученые Швеции и Индии назвали возможной причиной высокой заразности британского штамма коронавируса мутации в домене S-белка возбудителя.
Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале bioRxiv. Исследователи установили это, изучив молекулярный механизм увеличения частоты инфицирования у нового варианта вируса.
Они обнаружили, что новый штамм имеет мутации в домене S-белка, связывающегося с рецептором человеческой клетки hACE-2.
После сравнения взаимодействия с указанным рецептором дикого и мутантного S-белка выяснилось, что последний проявляет повышенные свойства связывания.
Потенциально это способно привести к усилению способности вируса вызывать заболевание, иначе – к высокой вирулентности.
Всего в мире зарегистрировано уже около 12 тыс. мутаций генома COVID-19, которые могут определить тест-системы Украины. Так называемый британский штамм в нашей стране пока еще не фиксировали.
В Центре общественного здоровья Минздрава заверили, что все государственные лаборатории страны обеспечены необходимым оборудованием и способны выявить SARS-CoV-2 у пациентов независимо от штаммов.
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