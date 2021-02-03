Ученые назвали возможную причину высокой заразности британского коронавируса-мутанта

Таша Адамович Здоровье 03:15, 3.02.2021

Ученые Швеции и Индии назвали возможной причиной высокой заразности британского штамма коронавируса мутации в домене S-белка возбудителя.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале bioRxiv. Исследователи установили это, изучив молекулярный механизм увеличения частоты инфицирования у нового варианта вируса.

Они обнаружили, что новый штамм имеет мутации в домене S-белка, связывающегося с рецептором человеческой клетки hACE-2.

После сравнения взаимодействия с указанным рецептором дикого и мутантного S-белка выяснилось, что последний проявляет повышенные свойства связывания.

Потенциально это способно привести к усилению способности вируса вызывать заболевание, иначе – к высокой вирулентности.

Всего в мире зарегистрировано уже около 12 тыс. мутаций генома COVID-19, которые могут определить тест-системы Украины. Так называемый британский штамм в нашей стране пока еще не фиксировали.

В Центре общественного здоровья Минздрава заверили, что все государственные лаборатории страны обеспечены необходимым оборудованием и способны выявить SARS-CoV-2 у пациентов независимо от штаммов.

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