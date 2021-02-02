Ученые разочаровались в перспективном препарате от COVID-19 – The Guardian

Британские ученые выяснили, что лекарственные препараты против COVID-19, так называемые моноклональные антитела, не помогают против новых штаммов коронавируса, таких как южноафриканский или бразильский.

Ранее на них возлагались большие надежды, пишет The Guardian. Один из препаратов даже был передан экс-президенту США Дональду Трампу и, возможно, сыграл определенную роль в его выздоровлении, пишет издание.

Лекарственное средство указанного типа проходит испытания на пациентах больниц в Великобритании. Принцип его действия заключается в клонировании белых кровяных телец человека, переболевшего коронавирусом, которые имитируют эффекты иммунной системы.

Использование подобных препаратов выглядело многообещающим на ранней стадии заболевания, чтобы остановить его прогрессирование, уточнили специалисты.

Однако исследования показали, что три основных претендента – Regeneron's, лекарства от Eli Lilly и GlaxoSmithKline – бессильны против одного или нескольких мутаций коронавируса.

Изменения, которые возбудитель инфекции вносит в свои шипованные белки, фактически выбрасывают эти антитела, пояснили эксперты.

Таким образом, большинство передовых методов лечения антителами, на которые возлагали большие надежды, потеряны для южноафриканского и бразильского вариантов вируса, сказали они.

Эксперты уточнили, что лечение GlaxoSmithKline все еще работает против указанных штаммов, однако неэффективно против того, что появился в графстве Кент.

С учетом быстрой мутации вируса, не ожидается, что какие-либо из нынешних препаратов будут эффективными в течение длительного времени, считают специалисты.

Теперь исследователям необходимо найти "консервативные" области вируса, которые не мутируют, чтобы нацеливаться на антитела, уточняется в сообщении.

При этом лекарства по-прежнему работают против исходного вируса и используются для лечения в Европе и США.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Великобритании начали крупномасштабное испытание нового метода лечения, которое могло бы помочь предотвратить развитие тяжелого течения COVID-19.

Метод включал вдыхание белка бета-интерферона, который организм вырабатывает при вирусной инфекции. Врачи предположили, что вещество будет стимулировать иммунную систему, подготавливая клетки к борьбе с вирусами.

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