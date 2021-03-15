Ученые рассказали, какие фрукты и овощи могут продлить жизнь

Употребление определенного количества фруктов и овощей снижает риск ранней смерти. К такому выводу пришли ученые из Кардиологической ассоциации США.

Об этом сообщает People.

Специалисты утверждают, что благодаря регулярному употреблению фруктов и овощей можно предотвращать серьезные хронические болезни. Так, эпидемиолог, диетолог и доктор Донг Ван говорит: если человек ежедневно есть несколько порций фруктов и три порции овощей, то это на 13% уменьшает риск ранней смерти. Таковы результаты исследования, в котором участвовали более 2 млн человек.

Наибольшую пользу для продолжительности жизни имеют следующие продукты:

зеленые листовые овощи (шпинат, салат, капуста)

фрукты и овощи, в которых много бета-каротина и витамина С (апельсины, лимоны, ягоды, морковь и т.д.)

Однако, как говорят ученые, если вы употребляете овощи с наличием крахмала (горох, картофель и кукуруза) и фруктовый сок, то это никак не снижает раннюю смертность. И для сохранения молодости желательно есть свежие фрукты и овощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы фрукты, которые наиболее полезны для завтрака. В их числе – киви, яблоки и бананы.

Напомним, диетолог призвала не чистить некоторые фрукты и овощи, поскольку в их кожуре - много полезных веществ.