Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Ученые рассказали, какие фрукты и овощи могут продлить жизнь

2.6т
Читать материал на украинском

Употребление определенного количества фруктов и овощей снижает риск ранней смерти. К такому выводу пришли ученые из Кардиологической ассоциации США.

Об этом сообщает People.

Специалисты утверждают, что благодаря регулярному употреблению фруктов и овощей можно предотвращать серьезные хронические болезни. Так, эпидемиолог, диетолог и доктор Донг Ван говорит: если человек ежедневно есть несколько порций фруктов и три порции овощей, то это на 13% уменьшает риск ранней смерти. Таковы результаты исследования, в котором участвовали более 2 млн человек.

Наибольшую пользу для продолжительности жизни имеют следующие продукты:

  • зеленые листовые овощи (шпинат, салат, капуста)

  • фрукты и овощи, в которых много бета-каротина и витамина С (апельсины, лимоны, ягоды, морковь и т.д.)

Однако, как говорят ученые, если вы употребляете овощи с наличием крахмала (горох, картофель и кукуруза) и фруктовый сок, то это никак не снижает раннюю смертность. И для сохранения молодости желательно есть свежие фрукты и овощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы фрукты, которые наиболее полезны для завтрака. В их числе – киви, яблоки и бананы.

Напомним, диетолог призвала не чистить некоторые фрукты и овощи, поскольку в их кожуре - много полезных веществ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Диеты и фитнес
Место
Украина
Теги
долголетие диета еда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости