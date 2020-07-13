Ученые рассказали, как не заразиться COVID-19 через кондиционер

Кондиционеры, которые рециркулируют один и тот же воздух в помещении, увеличивают риск распространения коронавируса (COVID-19).

По словам британских исследователей, чтобы избежать риска заражения необходимо использовать кондиционер при открытых окнах, передает The Telegraph.

"При небольшом ветре воздух перемещается. Если вы не можете открыть окно, выключите устройство", – пояснил доктор Шон Фицджеральд из Королевской инженерной академии.

Также эксперты из Аккредитованного института специалистов инженерного обеспечения зданий добавили, что кондиционеры, не имеющие "выделенного источника подачи наружного воздуха в помещение могут отвечать за рециркуляцию и распространение переносимых по воздуху вирусных частиц".

Специалисты пояснили, что ест два вида кондиционеров. Первые, забирают воздух снаружи и снова выгоняют его, и второй – использует для охлаждения воздух из закрытого помещения.

Отмечается, что еще ранее ученые сообщили, что коронавирус может распространяться через плавающие в воздухе капли. Например, посетители ресторана в Китае заразились COVID-19 из-за работающего кондиционера. По данным исследователей, у одного из членов этой семьи был бессимптомный случай коронавируса. Позже помимо этого пациента помимо членов семьи, заразились и другие посетители ресторана, которые сидели с инфицированным за соседними столами.

К тому же Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что COVID-19 может распространяться через крошечные капли в воздухе. При этом в ВОЗ отметили, что большинство крупных инфекционных капель, попадающих в воздух при кашле или чихании, вряд ли преодолеют расстояние в 1 метр. Поэтому важно для избегания заражения соблюдать социальную дистанцию.

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