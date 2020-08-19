Исследователи изучили структуру поверхности патогена коронавируса SARS-CoV-2 и обнаружили неизвестный механизм заражения клетки.

Научную работу провели специалисты из Германии включая сотрудников Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете. Она была опубликована в издании phys.org.

Так, ученые проанализировали структуру S-белка (белка-"шипа"), который играет ключевую роль в связывании коронавируса с поверхностью заражаемой клетки и проникновении патогена внутрь. Было создано 266 криотомограмм около тысячи различных вирусов, каждый из которых несет в среднем 40 белков-"шипов" на своей поверхности.

Ученые раскрыли новый механизм заражения коронавирусом

Выяснилось, что в начале заражения SARS-CoV-2 стыкуется с клетками человека, используя шиповидные белки на своей поверхности. Глобулярная часть белка-"шипа", которая содержит рецептор-связывающую область и механизмы, необходимые для слияния с клеткой-мишенью, соединена с гибкой ножкой. Объединив моделирование молекулярной динамики и криоэлектронную томографию, команда определила три "сустава" – "бедро", "колено" и "голеностоп", – которые придают стеблю гибкость.

По словам ученых, с помощью ножки рецептор-связывающая часть может перемещаться и, таким образом, искать рецептор для стыковки с целевой клеткой. Стебель покрыт цепочками гликанов, которые скрывают суставы от нейтрализующих антител. Препараты, нацеленные на гликаны, представляют собой потенциально новый путь для создания эффективных методов терапии COVID-19.

Ученые уверены: результаты исследования помогут в разработке вакцин и эффективных терапевтических средств для лечения инфицированных пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа ученых во главе с исследователями из Германии открыли новый метод борьбы с коронавирусом.