Ученые раскрыли необычную особенность коронавируса

Впоследствии она частично потеряла зрение, у нее развилась глаукома

Китаянка после лечения COVID-19 пожаловалась на боль в глазах

Вирус COVID-19 имеет способность проникать в глаза и вызывать серьезные осложнения. При этом симптоматика во многом будет зависеть от изначального состояния здоровья инфицированного человека.

Об этом говорится в статье врачей Общества инфекционных болезней Америки, передает MedicalХpress. Основанием для этого стал случай пациентки из Китая, у которой вскоре после выздоровления от коронавируса развился острый приступ глаукомы, а в анализах тканей ее глаза нашли наличие SARS-CoV-2.

"Предполагалось, что глаза могут быть источником как "внутреннего", так и "внешнего" нового коронавируса", – заявил доктор Аарон Глатт.

Коронавирус способен проникать в глаза, – ученые

Отмечается, что 64-летняя китаянка была выписана из больницы спустя 18 дней после поступления с диагнозом COVID-19 – ее симптомы полностью исчезли, а мазки из горла оказались отрицательными.

Однако примерно через неделю женщина пожаловалась на боль и потерю зрения сперва в одном, а потом и во другом глазу.

Как говорится в отчете доктора Ин Яна и его коллег из больницы общего профиля в Ухане (Китай), так пациентка снова попала в больницу, где ей поставили диагноз острая закрытоугольная глаукома и катаракта. Поскольку лекарства не смогли снизить ее внутриглазное давление, врачи прооперировали ее, взяв в процессе образцы тканей.

Так, анализ показал, что SARS-CoV-2 проник в ткани глаза китаянки. И хотя неясно, как вирус туда попал, эксперты считают, что это подчеркивает важность защиты глаз во время пандемии.

"Этот случай является доказательством того, что коронавирус может инфицировать не только дыхательную систему, но и ткани глаза", – подчеркнули ученые-медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из симптомов коронавируса может быть покраснение глаз, но воспаление слизистой глаз происходит и при обычном конъюнктивите. Врач пояснил, как отличить эти признаки.

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