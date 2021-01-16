Ученые предупредили о появлении штаммов "супер-COVID" вируса

В США появились три штамма так называемого супер-COVID вируса.

Как пишет Daily Mail, их появление подтвердили несколько американских ученых. Специалисты считают, что чем больше людей заразится вирусом, тем больше будет появляться высокоинфекционных штаммов.

Ожидается рост количества мутаций pixabay.com

Более слабая иммунная система позволяет вирусу оставаться в организме в течение более длительного времени. При этом вирус учится, как лучше держаться.

"Ожидается рост количества мутаций, потому что циркуляция вируса увеличивается и вероятность возникновения мутации выше", – заявил эпидемиолог из Института показателей здоровья и оценки Вашингтонского университета доктор Али Мокдад.

По его словам, когда люди долго инфицированы, "это дает вирусу возможность мутировать в пределах одного и того же хозяина".

Ученые подозревают, что именно так возник британский вариант B117 – все началось с человека, который был заражен в течение 12 дней.

Теперь в США есть еще два других варианта коронавируса – один практически идентичен варианту, появившемуся в Великобритании, а другой – полностью уникален для Америки.

Пока что все они кажутся более заразными, однако не более смертоносными.

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