Ученые предложили новое объяснение незаметности женской овуляции

Исследователи нашли новое объяснение тому, что определить овуляцию у женщины невозможно по ее внешнему виду. Дело может быть в эволюции и конкуренции за лучшего партнера.

Ученые предполагают, что у древних людей, как и у животных, ранее ярко проявлялись признаки фертильности, пишет Der Standard.

Вероятно, что со временем женщины научились скрывать готовность своего организма к продолжению рода. Это, в свою очередь, позволяло им дольше находиться рядом с потенциальным партнером и формировать более прочные отношения. Возникшая привязанность в перспективе гарантировала то, что отец будет заботиться о потомстве вместе с матерью.

Ученые из команды Афины Актипис из Университета штата Аризона и Джейми Ароны Кремс из Университета Оклахомы наоборот считают, что главную роль в возникновении скрытой овуляции сыграло не мужчины, а сами женщины. Об этом исследователи написали в журнале Nature Human Behaviour.

По их мнению, незаметность овуляции избавила женщин от конфликтов с конкурентками и увеличила тем самым их шансы на успешное размножение.

"В краткосрочной перспективе женщины с заметной овуляцией были гораздо привлекательнее для мужчин. Другие женщины могли вести себя агрессивно по отношению к соперницам, и жертвы такой агрессии становились для мужчин менее привлекательными. В результате женщины с незаметной овуляцией были более успешными в продолжении рода. У них появлялось больше потомства, были более стабильные отношения с партнером и они реже подвергались атакам и изоляции со стороны конкуренток в отличие от "открыто овулирующих" соперниц", – представили свое объяснение американские ученые.

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