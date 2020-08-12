Ученые определили самые эффективные маски против COVID-19: задерживают 90% капель

Ученые, проанализировав 14 типов масок, пришли к выводу, что хирургические маски – самый эффективный метод защиты от коронавируса. Они задерживают более 90% капелек слюны, распространяемых при разговоре.

Результаты такого эксперимента опубликованы 7 августа в журнале Science Advances. При этом, наименее эффективны – банданы и шарфы из флиса, передает швейцарская газета Le Temps.

Так, исследователи из Американского университета Дьюка поместили нескольких участников в масках в темной комнате и заставили их разговаривать под лазерным лучом. Сцена была заснята. Количество микрокапель слюны и частиц, пересекающих луч, анализировалось с помощью компьютера.

Ученые определили самые эффективные маски против COVID-19 Фото: Pixabay

"Неудивительно, что наиболее эффективными оказались маски, предназначенные для персонала больниц N95 (стандарт США, эквивалент FFP2 в Европе), по сравнению с человеком, говорящим без маски, они снижали проникновение частиц более чем на 99,9%", – отмечает издание.

Далее – трехслойные медицинские маски, которые уменьшали проникновение частиц более чем на 90%, и сразу за ними - маски из полипропилена и полипропиленового хлопка. Для самодельных масок из хлопка степень защиты от проникновения частиц составила от 70% до 90%, в зависимости от количества слоев и складок. Банданы уменьшали проникновение частиц на 50%.

Худшим из 14 протестированных масок оказался флисовый шарф, похожий на тот, которые используют бегуны: эта ткань фактически увеличивала количество распространяемых частиц, возможно, потому, что этот материал разделял большие капли слюны на более мелкие.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель индийского штата Махарашта Шанкар Кураде заказал себе защитную маску из золота, которая весит почти 2,5 килограмма.

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