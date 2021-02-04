Средство от рака простаты может стать самым сильным при лечении COVID-19 и ОРВИ
У препарата под названием тапсигаргин, применявшегося для лечения рака простаты, обнаружили ранее неизвестные противовирусные свойства, которые могут быть эффективными для лечения коронавируса.
В будущем он может стать самым сильным в борьбе с ОРВИ, заявили ученые Ноттингемского университета в Великобритании, пишет MedicalXpress. Лекарство не вызывает устойчивости у возбудителей инфекций и в несколько сотен раз эффективнее других противовирусных препаратов.
Согласно информации экспертов, вещество растительного происхождения тапсигаргин обладает высокой эффективностью против целого ряда вирусов:
коронавируса SARS-CoV-2
простудного коронавируса
вируса гриппа А
респиратно-синцитиального вируса человека.
В малых дозах данное лекарство способствует мобилизации врожденного иммунитета против трех основных типов возбудителей ОРВИ, уверены ученые.
К ключевым особенностям лекарственного средства относится, в частности, его способность блокировать размножение вируса в течение 48 часов. Принимать его можно перорально, то есть, через рот.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "британский" штамм коронавируса имеет свои особые симптомы заболевания. Это кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах.
При этом потеря обоняния при заражении данным вариантом коронавируса встречается реже, чем при инфицировании "китайским".