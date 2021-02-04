Средство от рака простаты может стать самым сильным при лечении COVID-19 и ОРВИ

У препарата под названием тапсигаргин, применявшегося для лечения рака простаты, обнаружили ранее неизвестные противовирусные свойства, которые могут быть эффективными для лечения коронавируса.

В будущем он может стать самым сильным в борьбе с ОРВИ, заявили ученые Ноттингемского университета в Великобритании, пишет MedicalXpress. Лекарство не вызывает устойчивости у возбудителей инфекций и в несколько сотен раз эффективнее других противовирусных препаратов.

Согласно информации экспертов, вещество растительного происхождения тапсигаргин обладает высокой эффективностью против целого ряда вирусов:

коронавируса SARS-CoV-2

простудного коронавируса

вируса гриппа А

респиратно-синцитиального вируса человека.

В малых дозах данное лекарство способствует мобилизации врожденного иммунитета против трех основных типов возбудителей ОРВИ, уверены ученые.

К ключевым особенностям лекарственного средства относится, в частности, его способность блокировать размножение вируса в течение 48 часов. Принимать его можно перорально, то есть, через рот.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "британский" штамм коронавируса имеет свои особые симптомы заболевания. Это кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах.

При этом потеря обоняния при заражении данным вариантом коронавируса встречается реже, чем при инфицировании "китайским".

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