Ученые обнаружили признаки устойчивого иммунитета к COVID-19: результаты исследований

Клетки человеческой иммунной системы способны сохранять информацию коронавирусе, поэтому в будущем они смогут снова отражать атаку этой инфекции.

Такие обнадеживающие признаки появления долговременной защиты от COVID-19 зафиксировали американские ученые. По их словам, иммунная система "запоминает" различные возбудители заболеваний не одинаково хорошо, но человеческий организм способен сам серьезно исследовать новый вирус, пишет New York Times.

Специалисты отмечают, что защита от COVID-19 возникает даже у людей, перенесших эту болезнь в легкой форме. Антитела против нее, а также иммунные B- и Т-клетки, уверяют ученые, способны распознать инфекцию и сохраняются в организме даже спустя месяцы после полного выздоровления.

Ученые заметили признаки долговечности иммунитета к коронавирусу

"Это напоминает то, как человеческое тело борется с другими вирусами. Все работает именно так, как и должно" – утверждает иммунолог из Университета Аризоны Дипта Бхаттачария.

Отметим, что новое исследование под его руководством еще не прошло профессиональную проверку, поскольку пока ученые не могут перевидеть, как долго будет сохраняться такая защита от коронавируса. В то же время многие эксперты считают новые данные причиной для оптимизма.

"Они указывают на то, что клетки, призванные исследовать возбудителей заболеваний, на самом деле выполняют свою работу хорошо. У организма должны быть хорошие шансы отбить атаку коронавируса во время повторного заражения, но быстрее и эффективнее, чем в первый раз. Это именно то, на что мы все надеемся: все необходимые условия для полной защитной иммунной реакции на своем месте", – убеждает имунолог из Университета Вашингтона Марион Пеппер.

Ученые продолжают исследовать признаки проявления иммунитета к COVID-19

Ее исследование в настоящее время проходит проверку перед публикацией в официальном медицинском журнале. По словам врача, защиту от повторного заражения COVID-19 нельзя подтвердить окончательно, пока не появятся доказательства, что люди, которые заразились во второй раз, действительно остались здоровыми.

Хотя новые выводы развеивают беспокойство относительно способности вируса "обманывать" иммунную систему, не оставляя в ее клеток "памяти" о себе. Ведь если бы так происходило, говорят ученые, люди могли бы оставаться уязвимыми к повторным ударам болезни.

Ученые так и не зафиксировали однозначные доказательства, которые бы доказывали возможность повторного заражения коронавирусом, поскольку пандемия продолжается еще не так долго. Однако, по мнению Марион Пеппер, перспектива появления так называемой иммунной памяти о болезни может объяснить, почему до сих пор не удалось найти доказательства повторного заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор физико-математических наук, координатор рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса в Украине Игорь Бровченко заявил, что коллективный иммунитет и солнечный ультрафиолет не помогли справиться с COVID-19.